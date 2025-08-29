WS制覇直後のトレードは「悲しかった」 元ド軍戦士が漏らした放出への本音「正直に言って、そうなると思ってなかった」
ドジャースに対する想いを隠さずに語ったラックス(C)Getty Images
銀河系軍団の中で数少ない“生え抜き”として努力を重ねていた27歳は、今年1月に突然トレードを告げられた。現在、レッズでプレーするギャビン・ラックスだ。
MLBに30球団もある選手の入れ替わりが激しい米球界においてトレードは決して珍しいものではない。むしろ、他球団で「価値があると判断された」とポジティブに評価する声もある。
ただ、当事者にとっては決して簡単に受け入れられるものではない。とりわけメジャーデビューを飾り、愛着も抱いた球団から離れるのは容易ではない。
昨季にワールドシリーズ制覇をドジャースの一員として経験していたラックスは、年明け早々の今年1月6日（現地時間）に21歳の外野手マイク・シロタと25年のドラフト上位指名権（全体37位）を引き換えにレッズへとトレード。まさかの放出が決まったのだ。
新シーズンに向けた準備を進める真っただ中での退団を受け、心境はいかなるものだったのか。元同僚のムーキー・ベッツがホストを務めるYouTubeチャンネル『On Base With Mookie Betts』に出演したラックスは、「トレードを告げられたのは、夜遅い時間だったんだ。ゴームズ（ドジャースのGM）から『電話をくれ』って連絡があったんだよ。それで『あぁそういうことか』と思った」と告白。球団幹部から説明を受けた際の想いも続けている。
「最初は悲しかったよ。だって、俺たちはワールドシリーズで優勝したばかりだったからね。言うまでもなく、その余韻が残っている時期だった。もちろん何が起こるかは分からない業界だけど……、正直に言ってそうなるとは思ってなかった。だから、すごく悲しくはあった」
突き付けられたトレード放出に打ちひしがれたのには、ドジャースを心底愛していたからでもあった。ベッツに「俺たちは特別だったよな」と問われたラックスは、「そうだ。俺たちは膨大な時間を一緒に過ごした。野球以外の時間も苦楽を共にした。それが他のチームとの違いを生んだと思っている」と振り返っている。
それでもラックスはすぐに現実を受け止めたという。「状況はいつでも変わる。レッズに行けば、また違った役割を任せられると考えるようにした。そうしたらワクワクもしたんだ」とメンタル面の変化も明かしている。
今でも「ドジャースを愛している。あの仲間たちがいなきゃ、正直なところレッズを好きにはなれなかった」と語るラックス。チームや立場は変わっても古巣愛は健在なようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]