福岡市西区の幼稚園で28日、給食を通して海外の食文化を学ぶ取り組みが行われました。園児たちがウクライナのハンバーグやボルシチを味わいました。

「給食の時間になりました。きょうは特別メニューということで、ウクライナ料理の準備が進められています。」

園児に提供されたのは、ウクライナのハンバーグ、コトレータとボルシチ、サラダ、ごはんです。





ウクライナではロシアとの戦闘が続いています。食を通して文化や平和の尊さを感じてもらおうと、幼稚園給食を提供する会社「ママミール」と、食品卸売会社「岩田産業」が共同で準備しました。■ウクライナ出身・ソーニャさん（22）「ウクライナは今、私の国では戦争が起こっています。」ウクライナ出身のソーニャさんも参加しました。ソーニャさんは、ロシアがウクライナへ軍事侵攻を開始した、3年前の3月に福岡に避難してきました。ことしの春、福岡県内の大学を卒業し、現在は岩田産業の社員として働いています。■ソーニャさん「給食はただの食事だけではなく、私が考えているのは、食は世界をつなげるものです。子どもたちに平和について聞いてもらい、将来は戦争を起こさないようにしてほしいです。」提供されたボルシチは、トマトに加えて、現地でもよく使われる野菜、ビーツが入っていて赤い色をしています。■ソーニャさん「ボルシチは最も大切な料理です。ウクライナ人にとってはメンタリティーを見せてあげる料理です。」

「うわ―、おいしそう。」



なかなか見ることのないスープに園児たちは興味津々です。



「そんなにからくない。おいしい。」

「もう飲み終わってるじゃん。」

「ちょっとトマトの味がした。」



園児が食べる様子を見ていたソーニャさんは。



「みんなの反応を見て、心を温めてくれています。きょうは皆さんが他の国について知ってくれて、知ってくれるだけで平和に寄与することになります。」



