トランプ大統領の19歳大学生息子、夏休みにビジネスの計画 恋愛の優先順位は低い
ドナルド・トランプ大統領と3番目の妻で元モデルのメラニア夫人の1人息子バロン・トランプ。イケメンとして注目を集めているが、この夏休みはビジネス計画に熱中。恋愛は今の彼にとって、「大したことではない」そうだ。
【写真】まだトランプ次期大統領より小さかった頃のバロン 親子愛感じる赤ちゃん時代のショットも！
昨年秋にニューヨーク大学のスターン経営学部に進学し、9月から2年生となるバロンだが、Peopleによると、この夏休みは、ビジネスパートナーとの会議や技術プロジェクトの開発、契約の締結、自身のビジネスを始める計画に勤しんでいたそうだ。「バロンは積極的に、自身の財政的関心事に取り組み、その分野で関わりのある人達と時間を過ごしていました」と情報筋がコメント。「それでも、家族と一緒に多くの時間を過ごしていますよ」と続けた。
なお、これまでの報道によると、2メートル超の高身長を誇るバロンは「女好きのモテ男」で「女性たちに大人気」だそう。「彼は高身長のイケメンです。大勢が、彼を魅力的だと考えているようです。リベラル派でさえ、彼のことが好きですよ」と関係者が明かしている。5月には、ニューヨーク大学の“友人”がNewsNationに対し、バロンに「本当に素敵なガールフレンドがいて、よく一緒に遊んでいる」とコメント。交際の噂が取り沙汰されたが、続報はないようだ。
関係者は最近、バロンに特定の恋人やパートナーがいるとは聞いていないと証言し、「今の彼にとって、（恋人がいないことは）大したことではないと思います。授業が増え、彼を溺愛する家族もいるし、自分自身のキャリアも立ち上げようとしている」と説明したという。
【写真】まだトランプ次期大統領より小さかった頃のバロン 親子愛感じる赤ちゃん時代のショットも！
昨年秋にニューヨーク大学のスターン経営学部に進学し、9月から2年生となるバロンだが、Peopleによると、この夏休みは、ビジネスパートナーとの会議や技術プロジェクトの開発、契約の締結、自身のビジネスを始める計画に勤しんでいたそうだ。「バロンは積極的に、自身の財政的関心事に取り組み、その分野で関わりのある人達と時間を過ごしていました」と情報筋がコメント。「それでも、家族と一緒に多くの時間を過ごしていますよ」と続けた。
関係者は最近、バロンに特定の恋人やパートナーがいるとは聞いていないと証言し、「今の彼にとって、（恋人がいないことは）大したことではないと思います。授業が増え、彼を溺愛する家族もいるし、自分自身のキャリアも立ち上げようとしている」と説明したという。