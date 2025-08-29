“グラビア界の大本命”20歳・福井梨莉華、ウルトラBODYを披露 1st写真集の第2弾先行カット公開
“グラビア界の大本命”で俳優の福井梨莉華（20）の1st写真集『福井梨莉華 1st 写真集（仮）』（10月29日発売／講談社）から、第2弾となる先行カットを公開した。
【写真】ピンクのビキニで圧巻のグラマラスボディを披露する福井梨莉華
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
初の写真集の舞台はインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然と海を背景に、素顔に近い表情を数多く収めている。公開されたカットには、海外だからこそ挑戦できた大胆な“夜のオトナカット”、本人がリクエストした動物とのふれあいショットなども含まれており、ファンにとって見どころ満載の内容となっている。
【写真】ピンクのビキニで圧巻のグラマラスボディを披露する福井梨莉華
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
初の写真集の舞台はインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然と海を背景に、素顔に近い表情を数多く収めている。公開されたカットには、海外だからこそ挑戦できた大胆な“夜のオトナカット”、本人がリクエストした動物とのふれあいショットなども含まれており、ファンにとって見どころ満載の内容となっている。