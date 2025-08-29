BL人気シリーズ『セラピーゲーム』、実写ドラマ化決定 獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生×恋に臆病なツンデレフォトグラファー
月刊「ディアプラス」で連載中の日ノ原巡氏による『セラピーゲーム』シリーズ（新書館）が、実写ドラマ化されることが29日、発表された。初回は10月29日となり、日本テレビで毎週水曜日深夜0時59分（毎週木曜日午前0時59分）から放送され、出演者は後日発表となる。
【画像】かたくなな湊がとろける…原作書影
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生と恋に臆病なツンデレフォトグラファーの賭けから始まる恋を描く。
超ブラコンでゲイのカメラマン・湊（みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。
この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は、彼らと“静真を惚れさせることが湊にできるか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。
【画像】かたくなな湊がとろける…原作書影
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生と恋に臆病なツンデレフォトグラファーの賭けから始まる恋を描く。
この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は、彼らと“静真を惚れさせることが湊にできるか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。