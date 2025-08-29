¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù°æ±º¿·¡¢È±·¿¤âÅÐ¾ìÊýË¡¤â¼«ºß¤ËÊÑ²½¡Ä¡¡¥¸¥¦ºî¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡King & Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡ÊÆÉ¤ß¡§¥É¡¼¥×¡¡¥Þ¥ä¥¯¥È¥ê¥·¥Þ¥ê¥Ö¥È¥¯¥½¥¦¥«¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¡£ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÈ±¿§¤äÎ©¤Á»Ñ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤ÇÁ´ÃÎÁ´Ç½¤Ê Ææ¤ÎÃË¡É¥¸¥¦¤ò·Áºî¤Ã¤¿°æ±º¿·¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ ÂæËÜ°Ê¾å¤Î¼«Í³¤Ê¼Çµï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£È±·¿¤âÅÐ¾ìÊýË¡¤â¼«ºß¤ËÊÑ²½¡½¡½¥¸¥¦ºî¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥¦¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÄ¹Ã«ÀîÀ²É§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡ØDOPE¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¥¸¥¦¤ÏÁ´ÃÎÁ´Ç½¤Ç²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊ±Áõ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹â¶¶µ£¤µ¤ó¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤ê²á¤®¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£È±·¿¤â¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê±Áõ¤¬¼«Í³¤À¤«¤é¤³¤½¼Çµï¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢ÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤â¤¿¤ÀÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÉô¤ä¾ÈÌÀÉô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò±ÇÁü²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ä±é½Ð¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·è¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤Ê¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¯¡¢Ëè¥·¡¼¥ó¤ÇÄ©Àï¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÄü¤á¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè1ÏÃ¤Ç¥¸¥¦¤¬¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¤Ç°ÛÇ½ÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°æ±º¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤À¤È¤«¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤Ç¤Ï¥¸¥¦¤Ï¡ÈÀÅ¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¡Ö°ÛÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ê¤µ²á¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¯Äó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÄ¾Á°¤ËÀô¥ë¥«¡Êµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤É¤¦¤»²õ¤¹¤Ê¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤³¤ó¤Ê¹ñ¡¢²õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤Ï¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë°ÛÇ½ÎÏ¤òÌµÀ©¸Â¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¥¸¥¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¡ØDOPE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸ÆµÛ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÆÆÄ¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð±ÇÁü²½¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤Èµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥¦¤ÎÆæ¤ò¿¼¤á¤ëºÙÉô¤ÎËâË¡
¡½¡½¥¸¥¦¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¹â¶¶µ£¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¸¥¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ì¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶µ£¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥¦¤ÎÇØ·Ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼1¤Ä¤Ë¤â°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä»ä¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥¦¤ÏÈ±¤äÄÞ¤Î¿§¤ä¤½¤Î¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¸«¤»¤ëÎÞ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥¦¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«Ææ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂè9ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë³§¤µ¤ó¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¹â¶¶µ£¤µ¤ó¤Î°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢»ý¤ÁÆ»¶ñ¤µ¤ó¡¢³ÆÉô½ð¤Îµ»½Ñ¤Î½¸·ë¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°áÁõ¤Ï¥¸¥¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èé¤Î¥³¡¼¥È¤Ï½Å
¤¯½ë¤¤ÆüÃæ¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥¦¤È¤·¤ÆÎÃ¤·¤¤´é¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Ì©¤«¤ÊÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿À½Ðµ´Ë×¤Ê¥¸¥¦¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ±Áõ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ±Áõ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤É¤ì¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢²°Âæ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¿ÆÉã¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÌÍ¤ÎÅòÀÚ¤ê¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤Î²°Âæ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÊý¤«¤é¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯¼ê¼ó¤ò²ó¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢Ê±Áõ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿¦¶È¤Î½êºî¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¼Çµï¤Î¸ÆµÛ¤¬¹ç¤¦¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹
¡½¡½ËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤¿Í¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÍÌÚÍ¥¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤¬»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤µ¤Ï¡¢³¤¿Í¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÑÌé¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ËÎÑÌé¤¯¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤ëÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¿§¤ÇºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿ØÆâ¤È¤·¤Æ¥¸¥¦¤Î¼Çµï¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿ØÆâ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ×´ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö°æ±º¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀô¥ë¥«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥é¥ó¤Ï¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¿ÍÀ¸¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢Àô¤Ï¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¸¥¦¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½ªÈ×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ØÆâ¤È¥¸¥¦¤Î´Ø·¸À¤¬Âè9ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè10ÏÃ¤Ç½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥¦¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿ºÍÌÚ¤È¤Î´Ø·¸¤âÍí¤ß¹ç¤¤¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ºÇ½ªÏÃ¤Ç¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
