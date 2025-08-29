今夜『Mステ』出演者＆楽曲一覧 真心ブラザーズが6年ぶり登場で夏の名曲披露 Perfume、LiSAも出演
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう29日午後9時から放送される。
【写真】Perufme＆LiSAらも…29日出演豪華アーティスト
結成25周年、デビュー20周年のPerfumeは、話題のドラマ主題歌「巡ループ」と、2011年の大ヒット曲「レーザービーム」を14年ぶりにパフォーマンス。「レーザービーム」について、「当時、ダサとcoolのいい塩梅を探るのに尽力したのを覚えてます（笑）！笑 少女時代がかっこいい、と言ってくれたからオールオッケーと思ってました」とあ〜ちゃん。のっちも「2011年、Mステでも歌わせていただきました。黒の衣装が大人っぽくて気に入っていた記憶があります」と当時を懐かしく振り返る。
また、振り付けについてもあ〜ちゃんは「“ストレイト〜♪”の“ッス”の部分で、信じられないほど仰け反るダンスです！ 2011年からずっと歌っていますが、今は当時より仰け反りの角度が甘くなっていってる気がします。自分に厳しく、今日の仰け反りの角度が、私たちの気合いだと受け取ってください」と意気込みを。かしゆかからも「タイトルと野球（イチロー）のレーザービームをかけた、ボールを投げるような振り付けにご注目ください」とコメントを寄せた。
LiSAは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。これまでも『鬼滅の刃』シリーズの音楽を手がけてきた梶浦由記が書き下ろした同曲について、LiSAは「A.Bメロのダークな印象、サビでは開けていく、さまざまな顔を持つ楽曲」と語り、「さまざまな想いを背負い前へ進む皆さんを送り出すような気持ちで歌います」と意気込みを明かした。
ほかにも、THE YELLOW MONKEYがテレビアニメ主題歌「CAT CITY」をテレビ初披露。Travis Japanは松倉海斗主演ドラマ主題歌の「Tokyo Crazy Night」を披露する。FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花の新ユニット・PiKiが初登場。新曲を初披露する。
BABYMETALはPoppyのコラボソング「from me to u (feat. Poppy)」で約1年ぶりにMステ登場。真心ブラザーズが6年ぶりにMステで披露する1995年リリースの夏の名曲「サマーヌード」にも注目。
■出演アーティスト
THE YELLOW MONKEY「CAT CITY」
Travis Japan「Tokyo Crazy Night」
Perfume「巡ループ」「レーザービーム」
PiKi （新曲）
BABYMETAL「from me to u (feat. Poppy)」
真心ブラザーズ「サマーヌード」
LiSA「残酷な夜に輝け」
