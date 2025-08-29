Ｂ１レバンガ北海道は２８日、今季加入したＣジャリル・オカフォー（２９）、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）の契約会見を札幌市内で行った。２０１５年ＮＢＡドラフトで１巡目３位指名を受けた経歴を持つオカフォーは、Ｂリーグ初参戦。強力助っ人が下位に低迷してきたチームの起爆剤となる。

レバンガ史上最強の呼び声高い大物助っ人が、開幕を心待ちにした。ＮＢＡではドラフト全体３位で指名を受け、通算２４８試合でプレーしたオカフォーは「今シーズン本当に楽しみにしている。しっかりと開幕に向けて準備していきたい」と意気込んだ。

昨季はＮＢＡ下部のＧリーグに所属し、日本代表の富永啓生（２４）ともチームメートだった。レバンガからオファーを受けた際に富永も加入することは把握していなかったが、昨季から横浜でプレーするゲイリー・クラーク（３０）ら友人に相談し、Ｂリーグ参戦を決意。「（リーグが）毎年成長していると多くの選手から聞いていたので、そういうリーグで新たなキャリアをスタートしたかった。クラブが自分に信頼を置いてくれたことが大きい」と入団の決め手を明かした。

持ち味はチーム最長２１１センチの長身を活かしたプレー。インサイドでのスキル、得点能力が魅力だが、クラブからは記録に残らないプレーや姿勢の部分も求められている。桜井良太ＧＭ（４２）は「今シーズンの外国籍選手で一番の注目と言っても過言ではない。そういう選手がどういう姿勢で練習に臨むのか、試合に勝ちたい気持ちを見せてくれるのか」と期待した。

富永らも加わり、昨季に比べて一気に戦力アップしたレバンガ。Ｂリーグ創設後の最高順位は４位で、近年は下位争いが続いており「プロとして１１年目。背中で若い選手を引っ張っていきたい」とオカフォー。北海道で犬ぞりを楽しみにする背番号２２が、北の大地に新風を吹き込む。（島山 知房）

〇…ジョーンズは、Ｂリーグ通算８年目のシーズンを迎える。琉球やＡ東京などを渡り歩いて昨季はＳＲ渋谷に所属し、新加入の外国籍選手で最初にオファーが出された。スペインやフランスなどでもプレーし、経験値はチーム随一。今季は若手選手も多く在籍しており、ジョーンズは「どんな状況でも常にハードワークするのが基礎。チームメートにはその姿を見てもらいたい」と腕をまくった。