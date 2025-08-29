£±£³ºÐ¡¦¹¶¶Íþ¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£±£³£°°ÌÈ¯¿Ê¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡¡½ÇÉã¤Ï¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î´ä·¨µ×»Ö¤µ¤ó
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ó£á£î£ó£á£î¡¦£Ë£Â£Ã¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¡Âè£±Æü¡Ê£²£¸Æü¡¢Ê¡²¬¡¦³©²°£Ç£Ã¡á£·£²£¹£³¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£³ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹¶¶Íþ¿Í¡ÊµÜ¾ë¡¦¾å¿ù»³Ãæ£±Ç¯¡Ë¤Ï£´¥ª¡¼¥Ð¡¼£·£¶¤Ç²ó¤ê¡¢£±£³£°°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë£±£°ÈÖ¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡£Âè£±ÂÇ¤òº¸¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢£¶ÈÖ¤«¤é£³Ï¢Â³¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î£¶ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ï»Ä¤ê£³£°¥ä¡¼¥É¤ÎÂè£³ÂÇ¤ò£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¹¶¶¤Ï¡Ö£·£µÅÀ¡£¥Ü¥®¡¼¤ò¤±¤Ã¤³¤¦ÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø£²Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢³ÚÅ·¤Ç¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¹¶¶¸ø¼÷¤µ¤ó¡£Éã¡¦µ®¼÷¤µ¤ó¤âÌîµåÁª¼ê¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ÇÉã¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ä³ÚÅ·¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿´ä·¨µ×»Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ì²È¤À¡£Íþ¿Í¼«¿È¤â¾®³Ø£±Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡Ö£±Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÀï¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡£±£¶£·¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ëµó¤²¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï£²£¸£°¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë¡£¹¶¶¤Ï¡ÖÍ½ÁªÄÌ²á¤·¤Æ¡¢£´Æü´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£