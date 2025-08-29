◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

８月のＡＩＧ全英女子オープンで優勝した山下美夢有（花王）を姉に持つ２２歳の山下勝将（フリー）は５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの２アンダー７０で回り、４１位で発進した。

７、８番で連続バーディーを奪うなど、１２番までに４つ伸ばした。だが、１３番でボギーとした後、１５番は第１打を左に曲げ、３パットでダブルボギー。「絶対に打ったらダメな方に打った。欲が出ちゃった。そこがまだまだ課題」と反省した。最終１８番パー５はグリーン手前からの第３打を数１０センチにつける絶妙アプローチを見せ、バーディーで締めた。

１ラウンドで目標に掲げている「２アンダー」をクリアした。「ショットは６０点くらい。アプローチや２メートルくらいのパーパットが良くて耐えられた」。昨年、日本プロゴルフ協会の資格認定プロテストで昨年トップ合格。レギュラーツアー今季３試合目で初の予選通過に向けて「ミスをしないように、マネジメントを徹底して頑張る」と意気込んだ。