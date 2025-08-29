お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が28日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。家族との食事で“気をつけている”ことを明かした。

今回は先週に引き続き、「ナイツ」の土屋伸之、タイムマシーン3号・関、りんたろー。の既婚者芸人が独身の「timelesz」菊池風磨に結婚の素晴らしさを説く企画が放送された。

「結婚生活の幸せな瞬間」について、22年8月23日にグラビアアイドルの本郷杏奈と結婚したりんたろー。は「家族で食事をしている時」とした。妻・本郷について「まず大前提なんですけど…僕のパートナーは静かなところを好むというか。音に敏感な方」と明かした。

そのため「僕が食事をしていると咀嚼音を“すごくうるさい”って」と注意されるという。妻がほかの人より音に敏感ということで「僕も口を閉じて食べることにした」と咀嚼音が出ないように気をつけている。

しかし「今度は歯の当たる“カチカチ”という音が“うるさい”と」と指摘された。りんたろー。は「2個封じられてますから…それで行き着いた答えは食べたものを口の中で溶かす。上アゴと下アゴですりつぶすように。草食動物のように食べる」と明かして笑いを誘った。

また、この食べ方のおかげか「この大きい顔がコンプレックスだったけど、最近アゴが退化して小さくなった」と前向きだった。だが、このエピソードに菊池は苦笑いだった。