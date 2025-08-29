¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¡¦¾®Âô¿Î»Ö¡õÇòÎµ¤¬YouTube¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÅÁÀâ¡É¡¡ÆâÅÄÍµÌé¤ÎÂçË½¤ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ÌÙþ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤¬2025Ç¯8·î27Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÇÇòÎµ¤È¤È¤â¤ËÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¾®Âô¿Î»Ö¡ßÇòÎµ¡Û¡Ö¶À¤ò²¥¤Ã¤Æ·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡Ä¡×ºÇ¶¯¤ÎÀèÇÚ¡¢¾¾Êý¹°¼ù&ÆâÅÄÍµÌé ÅÁÀâ¤ò¸ì¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¾®Âô¤Ï¡¢ÇòÎµ¤È¤Î»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£î°íð¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶È¼ÌÀ¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î²ñ°÷À©¥Ðー¡£ÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÇÄïÊ¬¤Î°Â²¬ÎÏÌé¤µ¤ó¡¢¥¸¥çー»³Ãæ¤µ¤ó¤é¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤¿¾®ÊØ´ï¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹¾®Âô¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Æ¤á¤§¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡£²¿¾Ð¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡©¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®Âô¤Î´é¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¶À¤Ë±¦¥¹¥È¥ìー¥È¤òÊü¤Ä¡£ÅöÁ³¡¢·ý¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡£Á¯·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿±¦¼ê¤Ç¥º¥Ü¥ó¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄË¤§¡Ä¡Ä¡£¤Õ¤¶¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢¥È¥¤¥ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆµÒÀÊ¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢·»µ®¤Î°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿°Â²¬¤µ¤ó¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤¹¤«¡ª¡© Ã¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÀ¸°Õµ¤¤ÊÅÛ¤¬¤¤¤Æ¤è¡×¡£¤½¤¦ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËµÒÀÊ¤ØÌá¤Ã¤¿¾®Âô¤Ï¡¢¶þ¶¯¤ÊÄïÊ¬Æó¿Í¤Ë¡Ö¥ª¥é¡ª¡×¤È¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÇòÎµ¤âÆ±¤¸½ÂÃ«¤Î²ñ°÷À©¥Ðー¤Ç¹â¶¶´ÆÆÄ¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¶¶Î¿¤ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤Í¤¿¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍµÌé¤µ¤ó¡¢²¥¤ë¤è¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤½¤Î¾ì¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÆü¡¢Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÍµÌé¤µ¤ó¤¢¤Î¸åÍè¤¿¤Î¤è¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇòÎµ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1988Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²Ö±à¤ÎÌÂµÜ¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤àÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯Åì±Ç¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÊÒ¼ê¤ËÂç²»ÎÌ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ª¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤½¤¦¡£ÇòÎµ¤¬¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÁõÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖçÓ¤á¤é¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇòÎµ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¿Í¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÀ¸¤¬¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£ÇòÎµ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ÊËÌÌî¡ËÉð¤µ¤ó¤â¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÍµÌé¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥É¥ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤·Í¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇòÎµ¤µ¤ó¤¬¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö2¿Í¤Î¥Èー¥¯¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤â¥é¥¸¥ª¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¿¤Êw²¿Ëç¶À³ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
