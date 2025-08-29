28日、上越新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火し乗客１人がけがをした。ことしの夏はリチウムイオン電池の発火事故が相次いでいる。「発火事故の防止策」や「不要になった場合の廃棄方法」などについてNITE製品安全広報課の宮川七重氏に聞いた。

【映像】ひと目でわかる！リチウム電池の「正しい捨て方」

リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーやスマートフォンなどの事故は年々増えており、NITEに報告された事故は直近5年で1860件あり、昨年だけで約500件が報告されたという。

リチウムイオン電池が内蔵された主な製品は、モバイルバッテリーやハンディファン、スマートフォン、ノートパソコン、電動アシスト自転車、ワイヤレスイヤホンなど多岐にわたる。宮川氏によると、リチウムイオン電池は“デリケート”であり、暑さと衝撃に弱く、猛暑日が続出している時期には発火事故の危険性が高まるという。

買うときの注意点とは？

リチウムイオン電池を使った商品を購入する際は何に注意するべきか？ 宮川氏は以下の3点を挙げた。

「1つ目は『極端に安い製品』だ。こちらは慎重に検討してほしい。もちろん、企業努力で安くなっている製品もあるが中には安全に関するコストを削って安くしている製品もある。2つ目は『リコール情報』だ。通常販売している場合、リコール製品を扱っているとはあまり考えられないが中古品の売買などの際には気をつけてほしい。3つ目は『インターネットでの購入』だ。ネットで購入する際に意図せず海外の事業者から直接買い求める場合もあるが、何かあった時に連絡が取れない・連絡を取れても言葉が通じない・保証してもらえない・安全基準が日本と異なることで安全性が劣ってしまう場合もある。信頼できるメーカーや販売元から買うべきだろう」

「膨らんだバッテリーを押さえる」はキケン？

ここからはリチウムイオン電池の使用時における「NG行動」を見ていく。

まず、使用していて「充電できない」「電池が切れる」「通常以上に発熱する」などの異常を“なかったこと”にして使い続けることが挙げられるという。

宮川氏は「充電するということは電気のエネルギーをどんどん電池に貯めている状態で、異常があった場合、異常が顕在化して事故などに至りやすくなる。だから異常を感じたらすぐに使用・充電をやめるべきだ。『就寝時に充電』するという行為は自分で異常を確認できないため、自分が見ていられる時に充電してほしい」と説明した。

とはいえ、使用・充電していなくても危険に陥ることがある。次のNG行動は「高温の車内への放置」だ。NITEによる実験で高温の乗用車にバッテリーを放置したところ3時間ほどで発火したという。

宮川氏は「製品の劣化状態や気候によってはもっと短時間で発火することもある。リチウムイオン電池は熱が苦手なので高温下での放置はやめていただきたい」と警鐘を鳴らした。

さらに、「膨らんだモバイルバッテリーを押さえる」ことも危険だという。

「慌てて形を戻そうと押してしまうと余計に電池が傷ついてしまって発火する危険が増してしまう。だから、衝撃を加えたりせずに、鍋やクッキー缶などふたのついた燃えない入れ物に入れてほしい。もしそれ以上異常が進んで発火が起きた際には周りに延焼しないように隔離することが必要になってくる」

そして、「落下など強い衝撃を与えた後にも気にせず使い続ける」こともNGだという。

「落としてしまった後は使用・充電を中止して、電池の中に傷がついていないかなど異常がないか確認していただきたい。電池に傷がつくと、数日後〜数カ月後に異常が発生する場合もある」

「寿命を過ぎても使い続ける」こともNGだという。

宮川氏は「電池は消耗品で寿命がある。充電がなかなかできなくなった、あるいは電池のもちが悪くなったなど劣化が進むと事故のリスクが高くなるため『買い替え時』だ」と注意を促した。



手放すときの注意点とは？

次に「手放すときの注意点」について見ていく。

宮川氏は「基本的には『リサイクル』か『廃棄』という2つの方法があるが、異常を感じた製品はリサイクルに回すことはできない。廃棄の仕方は自治体によって異なるので、必ずお住まいの自治体に問い合わせをしていただきたい。自治体によっては有害ごみの日に出すところや事業者に依頼する必要がある場所もある。一般ごみと一緒にそのまま捨ててしまったことでごみ収集車が燃えるなどの事故も起きているので、必ず確認してほしい」と訴えた。

国の対応は？

この深刻な事態に国も動いている。

環境省は今年4月15日、全国の市町村に対して分別回収や適正な処理を徹底するように通知を出した。経済産業省は2026年4月の法律施行から、モバイルバッテリー、スマートフォン、加熱式たばこの3品目を対象に回収とリサイクルをメーカーなどに義務付ける方針を示した。また、7月8日から国内の航空会社は機内の収納棚にモバイルバッテリーを置くことが禁止した。

（ニュース企画／ABEMA）