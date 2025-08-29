¡Ú¥¢¥Û¾å»Ê¤«¤â¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤¬¸ý¥°¥»¤Î¾å»Ê¤¬ÁÈ¿¥¤ò²õ¤¹¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¤Ï¡ÖÌµÇ½¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤º¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¾å»Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½¬´·¤³¤½¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤òÇË²õ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°éÀ®µ¡²ñ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Éô²¼¤ËÇ¤¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¾å»Ê¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¤¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¾å»Ê¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÉô²¼¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°é¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â°¿Í²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¸½À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤¬È´¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¶ÈÌ³¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÈ¼å¤Ê¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¸úÎ¨À¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÊø²õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¾å»Ê¤Ï¡ÖÃÙ¤¯¤Æ¤âÇ¤¤»¤ë¡×
¡¡»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÉô²¼¤ËÇ¤¤»¡¢¼ºÇÔ¤òµöÍÆ¤·¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÃÙ¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì²ÃÂ®¤¹¤ë¹½Â¤¡×¤ò¿®¤¸¤Æºî¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¾å»Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜÀè¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤â¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¾å»Ê¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¼êÊü¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Ä
¡¡´¶¾ðÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡Ö¼êÊü¤¹¡×»ÑÀª¤ò´Ó¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤¬¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Ç»Å»ö¤ò²ó¤»¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï°ìÀ¸¡Ö¥¢¥Û¤Ê¾å»Ê¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£