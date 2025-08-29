【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の剛速球→打者の体勢がおかしくなる

8月27日（日本時間8月28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた剛速球が話題となっている。

3回表、1死走者なしの場面で打席に立った3番エリー・デラクルーズに対して大谷は、初球、外角高めのボール球、127km/hのカーブでボール先行となるも、2球目、内角低めのボールゾーンへと鋭く曲がり落ちるスイーパーで空振りを誘ってカウント1-1。3球目外角高めいっぱいを狙った150km/hのスライダーはデラクルーズがしっかりと見てカウント2-1となるも、4球目、真ん中低めいっぱいのところを狙う126km/hの緩いカーブでファウルを打たせてカウント2-2と追い込むことに。

そして勝負の6球目、大谷が投じたのは内角の絶妙なところを突く160km/hの剛速球。その威力に捕手のラッシングはボールをグラブからポロリ、打者のデラクルーズも手が出ず、即座に“お手上げ”といった様子で背を向け、すぐさまベンチへと引き上げていくこととなった。こうした大谷の1球と、デラクルーズの凡退リアクションにファンからは「すげえ…」「エグいな」「内角ズバン！」「キャッチャー捕れないｗ」「これは打てない」「デラクルーズ調子悪いな」「大谷マニア無念」「見応えある勝負だった」といった様々な反響が巻き起こることに。

かねてより積極的に交流を求めるなど、“大の大谷マニア”として知られるデラクルーズは、今回の3連戦でも大谷との楽しげなやりとりを見せ、ファンの注目を集めているが、そんなデラクルーズにとって、思わず“お手上げ”状態となったこの1球は、改めて大谷の圧倒的なパワーと魅力を感じさせるものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）