県立神奈川近代文学館（横浜市中区）で、作家・中島敦（１９０９〜４２年）が南洋庁勤務時代にパラオから日本の家族に送った手紙などを展示する「中島敦の手紙展 おとうちゃんからの贈り物」が開かれている。

「山月記」などの代表作で知られる中島敦は、作家を志しながら横浜の女学校で教師として働いた。高給や持病のぜんそくの療養に適した温暖な環境を求め、３２歳で南洋庁に入庁した。単身で当時日本の統治下だったパラオ（現・パラオ共和国）に移住したが、現地では家族に会えない寂しさから大量の手紙をつづって日本へ送った。

同展では、中島が約９か月のパラオ滞在中に当時８歳と１歳の２人の息子に宛てた手紙８１通や、妻宛ての手紙などを展示。息子宛ての手紙では現地のバナナのなり方に触れ、「こんなふうに、ちょっとさかさまみたいになるんだよ」とイラストつきで示している。一方、妻のタカ宛ての手紙では職場になじめない孤独から「ヘンなオカシナ、何時も沈んだ、イヤな野郎になり果てた」とこぼすなど、中島の繊細さが垣間見える。

中島のファンで盛岡市から展示を見に来た大学４年生（２１）は「子供宛ての手紙はひらがなが多めで子供思いな性格が伝わるが、奥さん宛ての手紙は深刻で、対比がおもしろい」と興味深そうに展示をながめた。

中島が作家として活動できたのは日本に戻り、ぜんそくの悪化で亡くなるまでのおよそ８か月。展示では、その間に発表し、芥川賞候補にもなった「光と風と夢」の原稿なども見ることができる。

９月２３日まで。月曜休館（９月１５日は開館）。観覧料は一般５００円、２０歳未満と学生２５０円など。問い合わせは同館（０４５・６２２・６６６６）へ。