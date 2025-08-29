佐世保市のハウステンボスで、長崎とベトナムをつなぐ実話をもとにした歴史歌劇が上演されています。

壮大な物語に挑む出演者たちを取材しました。

◆ハウステンボス歌劇団の新作は「長崎にゆかりの歴史歌劇」

壮大な音楽に乗せて、ステージに広がるのは17世紀のアジアの海と港町。

今月から始まった、ハウステンボス歌劇団の新作 歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」です。

主人公は、17世紀に朱印船で海を渡り東南アジアとの交易で活躍した長崎の貿易商人「荒木 宗太郎」と、ベトナム王女「ホア姫」。

江戸時代初期の長崎とベトナムを舞台に、海を越えた愛の物語を描きます。

荒木 宗太郎役を演じるのは「チーム華」のトップスター、紫城 けいさんです。

抜群のスタイルとキレのある踊り、そして包容力のある歌声で観客を魅了します。

（チーム華 紫城 けいさん）

「荒木宗太郎は、とても勇敢で勇気があり、覚悟があり冒険心がありと、本当にいろんなものを持っている思う。やるぞ！というチャレンジ精神や諦めない気持ちを、自分と重ねながら演じることを意識をしている」

一方、唯一無二の歌唱力と可憐な姿でベトナムの王女・ホア姫を務めるのは、舞音 帆乃佳さんです。

（チーム華 舞音 帆乃佳さん）

「愛情をたっぷりもらって育った姫としての、品格や優しさなど誇りを胸にホア姫として生きている。その中でも、彼女が持った覚悟を一番大切に演じたい」

二人は、心ひかれあう歴史上の人物に命を吹き込むように、丁寧にセリフと向き合います。

◆「異なるものをひとつに結ぶことがテーマ」

本番まで3日を切り、稽古が大詰めを迎えたこの日。

クライマックスの場面を念入りに確認し、総仕上げに臨んでいました。

（作詞家の指導）

「呼吸にも感情があると思ってやってみて。高い声にも種類があるし、地面からエネルギーごと吸い込むつもりでブレスしたほうが歌いやすいときもあるから。

ブレスにも感情があると思って、そこから歌詞があると思って歌ってみて」

歌劇団は、「雅（ブルーローズ）」「チーム輝（シャイン）」「チーム華（フラワー）」

「チーム凛（ハート）」「チーム翔（ウィング」「チーム奏（ハピネス）」の6チームで構成。

この歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」は、チーム華のメンバーらが公演します。

また この舞台には「チーム輝」トップスターの、青蘭 そらさんもゲスト出演。

“海神・ロンヴォン”役を演じます。

歌劇団のメンバーは全員が女性で、2013年の旗揚げ以来、レヴューショーやミュージカルなどの幅広いジャンルに挑んできました。

歌や踊りだけでなく、照明や演出も開演の直前まで改善し、より良い作品になるようブラッシュアップします。

史実をもとにした愛の物語をダイナミックな作品に仕上げたのは、“明治座” や “新歌舞伎座” でも多くの作品を手がけた、演出家の北林 佐和子さんです。

（演出家 北林 佐和子さん）

「異なるものをひとつに結ぶことがテーマ。

ドラマを歌、踊り、そして華麗なステージングでお見せするっていうのが歌劇の持ち味なので、

いかにドラマティックなストーリーを、お客さまに楽しんでもらえるかを留意している」

◆「いろんな形の愛があふれた作品」届けたいのは平和のメッセージ

開幕前日に開かれたプレビュー公演では、本番さながらの舞台が披露されました。

華やかな衣装に、雅やかな歌と踊り。客席を一気に “愛の世界へ” といざないます。

（荒木宗太郎役 紫城 けいさん）

「荒木宗太郎が起こした行動のようにみんなが一歩踏み出して、勇気を持って人と繋がって、みんながいつも幸せであってほしいという思いを込めて舞台を届けたい」

（ホア姫役 舞音 帆乃佳さん）

「ホア自身が感じた覚悟をいろんな視点から見てもらいたいと思っている。映像を使った演出やメンバーが体全身を使って海を表現する場面など細かいところにもぜひ注目してみてほしい」

9月から始まる「ながさきピース文化祭2025」の、応援事業にも選ばれているハウステンボス歌劇団。

長崎とベトナムの文化交流が盛り込まれたこの作品を通じて、平和のメッセージと感動を、国の内外に届けます。

（ホア姫役 舞音 帆乃佳さん）

「いろんな形の愛があふれた作品だと思う。愛の形を、皆さまにみてほしい」

（荒木宗太郎役 紫城 けいさん）

「長崎で生まれた私たちだからこそ、この作品を演じる意味を感じている。いまの時代を一緒に生きる皆さまだからこそ、感じることが絶対にあるので心で感じてもらえたら」

「国を越えた愛と絆」を描いた歴史歌劇。

400年の時を超え、その幕がハウステンボスで上がります。

歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」は、ハウステンボス園内の大劇場で開催中です。

詳しい公演スケジュールは、ホームページを確認してください。