◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-3 ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

前日の試合で決勝打含む猛打賞の活躍を見せた中日・上林誠知選手。試合後にはお立ち台にあがり、体の状態も絡めながら思いを語りました。

1点ビハインドで迎えた7回、2アウト満塁の好機から逆転タイムリーを放った上林選手。この打席を振り返り「最近いい場面で打ててなかったので、本当にいい場面で打てて、最高にうれしいです」とホッとした表情を見せます。

この打席では直前にヤクルト・大西広樹投手が降板。続いてマウンドには好投を続けるルーキー・荘司宏太投手を迎えます。上林選手は初球のワンバウンドしたボールを見逃すと、高めにきた2球目のストレートをしっかりとらえ、はじき返しました。この意識についても「積極性も自分の持ち味。コーチからもどんどんいけといわれてるので、最高の結果になってよかったです」と振り返りました。

そんな上林選手は27日の試合では控えに回りました。この理由について井上一樹監督も、上林選手に休養を与え、代わってブライト健太選手を起用したことに言及します。

上林選手自身も「8月1日に30歳になったんですけど、結構体がボロボロでして。休みなんかもちょくちょくもらいながら出てるんですけど」と語ります。

それでもこの日は4打数3安打2打点の活躍に、盗塁も記録。この躍動についても「出場した試合では結果出したいと思って必死にやってる。まだ27試合あるので、ボロボロな体で頑張ります」と思いを口にしました。

これで盗塁数において、トップにつける阪神・近本光司選手とは3つ差。1学年上の近本選手とはオールスターゲームの際に言葉を交わしたそうで、「お互い足が悪いので…」と口にしながら「足の状態を見ながら。ケガだけは避けたいので、足と相談しながら走りたいと思います」と語りました。