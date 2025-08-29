最高出力は330ps以上に？

フォルクスワーゲンは、2代目『Tロック』の高性能バージョンである『TロックR』を2027年に発売する予定だ。ハイブリッド・パワートレインとアグレッシブなデザインを採用する。

【画像】ティグアンに次ぐ大人気モデル！ 新型のデザインはどうなった？【2代目フォルクスワーゲンTロックを詳しく見る】 全40枚

フォルクスワーゲンのCEO、トーマス・シェーファー氏は、新型Tロックの発表の中で高性能バージョンの導入を明言し、「ガソリン車愛好家の皆様へ、真にパワフルなTロックRをお届けします」と約束した。



新型Tロックにも『R』が設定される。（画像はRライン） フォルクスワーゲン

現在、ティグアン、アルテオン、トゥアレグのRモデルが生産終了し、ゴルフだけがRの旗を掲げる状況となっている。

新型TロックRのパワートレインの詳細については明かされなかったが、2代目では全車電動化が決定している。

Rモデルのベースとして最も有力視されるのは、2026年登場予定の最上位のマイルドハイブリッドモデルだ。2.0Lガソリンエンジンと四輪駆動システムの採用が予定されており、ポテンシャルは高いと言える。

性能の詳細は未公開だが、従来型のTロックRでは2.0Lエンジンから最高出力300psを発生。最新のゴルフRでは同じ2.0Lで333psまで引き上げられている。新型ではハイブリッド化により、さらにパワーアップする可能性がある。

デザインもR専用のアグレッシブなものとなるだろう。エクステリアデザイン責任者のステファン・ヴァールブルク氏によると、『Rライン』グレードとは明らかに異なる外観になるという。

「RとRラインの差別化に取り組んでいます。Rの顧客はRラインよりもさらに上を期待するからです」とヴァールブルグ氏は述べた。