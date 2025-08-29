○ ジャイアンツ 4x − 3 カブス ●

＜現地時間8月28日 オラクル・パーク＞

カブスの今永昇太投手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回5安打3失点と好投したが、今季9勝目はまたしてもお預けとなった。カブスはサヨナラ負けでジャイアンツとの3連戦に全敗。休養のためスタメンを外れた鈴木誠也外野手（31）は欠場した。

今永は1点の援護をもらい初回のマウンドに上がったものの、一死から逆転の2ラン被弾。2番・ディバースに四球を与えたあと、続くアダメズに初球の90.9マイル（約146キロ）の高め直球を左翼席へ叩き込まれた。

2回以降はテンポ良くアウトを重ね5回まで4イニング連続無失点。しかし味方打線に3−2と逆転してもらった直後の6回、またしてもアダメズに痛恨のソロ被弾。2ストライクと追い込んだあと、今度は初回の2ラン被弾よりもボール2個分高めのボールゾーンに91.2マイル（約147キロ）の直球を投げ込んだが、これも左中間席へ運ばれ3−3の同点に追いつかれた。

それでも、3試合連続で7回を投げ切り（計92球）、5安打3失点、5奪三振1四球の好投。防御率は3.08となり、5試合連続でクオリティ・スタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成したが、またしても勝利投手の権利は得られず、これで5戦連続白星なしとなった。