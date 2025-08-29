映画『男はつらいよ』シリーズに出演した俳優の笹野高史（77）が27日、東京・葛飾区で行われた『男はつらいよ』ファン大感謝祭に山田洋次監督（93）、北山雅康さん（58）と共に登場。作品への思いを語りました。

『男はつらいよ』シリーズで様々な役で登場し、12作品に出演した笹野さん。出演が決まる前を振り返り、「“男はつらいよに出たい。いつ出られるんだろう”ってことを夢にみんな頑張ってたんですよ。“渥美さんのお膝元に行きたい”ってみんな思っていたんですけど。はるか雲の上の存在でしたから」と憧れの作品であったことを明かしました。

それを聞いた山田監督が「渥美さんに言われたんですよ。“笹野って面白いよ”って。それで僕見に行ったの」と、主人公・車寅次郎を演じた渥美清さんから推薦されたエピソードを明かすと、笹野さんは観客に「今みなさん聞いていただきましたね？ 証人ですよ」とうれしそうに話しました。

また、芝居仲間の佐藤Ｂ作さんや柄本明さんが先に『男はつらいよ』に出演を果たしたことが悔しかったと語った笹野さん。「“俺も頑張ってたら、いつか出られるんじゃないか”って思って負けずに頑張っていたら、あの人たちは1作しか出てませんけど、私は12本」と自慢げに話しました。