ディズニー×ZOZOVILLA♡人気アーティストが描く限定アイテム&ポップアップ開催

国内外で活躍するアーティストたちが描いたディズニーキャラクターの特別なアイテムが、この夏ZOZOVILLAに新登場。Tシャツやトートバッグなど、アートとファッションが融合した9型のアイテムは、個性豊かな感性でキャラクターを表現しています。さらに渋谷のRAYARD MIYASHITA PARKではポップアップショップも開催。展示とともに直接購入できるチャンスをお見逃しなく。

ディズニー×ZOZOVILLA限定アイテム詳細

Mickey Mouse / T-shirt - Designed by KYNE

価格：6,600円

サイズ：S～XL（カラー：2色展開）

Princess / Kids T-shirt - Designed by CONIX

価格：4,950円

サイズ100～150（カラー：2色展開）

Dumbo / Tote Bag - Designed by NAIJEL GRAPH

価格：3,850円

サイズ：Fサイズ（カラー：2色展開）

Bambi / T-shirt - Designed by Koichiro Takagi

価格：6,600円

サイズ：S～XL（カラー：2色展開）

Mickey Mouse / Mug Cup - Designed by hi-dutch

価格：2,530円

サイズ：1サイズ

今回登場するアイテムは、GALLERY TARGETに所属する7人のアーティストが手掛けた全9型。

このほか、FACE OKAや花井祐介の作品をデザインしたアイテムも後日販売予定です。アイテムは受注販売や予約販売の形式を含み、各商品ページにて詳細が確認可能。

お届けは2025年10月下旬～12月下旬を予定しています。

渋谷ポップアップショップで展示も♡

「DISNEY | GALLERY TARGET “CREATED BY SEVEN HANDS” POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA」は、2025年8月28日（木）から9月14日（日）まで開催。

会場はRAYARD MIYASHITA PARK South 3F・SAI。営業時間は11:00～21:00で、アーティストの作品展示は11:00～20:00に実施されます。

展示だけでなく、一部アイテムは在庫限りで販売されるため、実際に手に取って購入できるのが魅力。アートを間近に感じられる特別な機会です♪

アートとディズニーが融合する特別体験を

ディズニーキャラクターを新しい視点で表現した今回のコレクションは、ファッションとして楽しめるだけでなくアートとしても価値のある一品。

ZOZOVILLAでの販売と渋谷でのポップアップ展示は、夏の思い出を彩る特別な体験となりそうです。お気に入りのキャラクターを身近に感じながら、自分だけのスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡