°²ÅÄ°¦ºÚ±é¤¸¤ë¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡É¤Î»Ñ¤¬½é²ò¶Ø¡ª¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¤¢¤¹8·î30Æü21»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¼ç±é¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ÇÌÚÅÐ¤ê¡¢¥Á¥§¥í¤Ë¤âÄ©Àï¡¡°²ÅÄ°¦ºÚÊ±¤¹¤ë¼ã¤¹õÌøÅ°»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¡¢¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¼ã¤Æü¤ÎÅ°»Ò¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºÃÀÞ¤ä¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢NHK¤ÎÀìÂ°½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍ¡Ê¤Á¤ç¤È¤Ä¡ËÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¹õÌøÅ°»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ä¡£¤É¤ì¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÈÉã¡£¤ä¤¬¤ÆÅ°»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡1946Ç¯¡½¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1Ç¯¡¢ÁÂ³«Àè¤ÎÀÄ¿¹¤ÇÊì¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Å°»Ò¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¤òÀÄ¿¹¤Ë»Ä¤·¤ÆÃ±¿È¾åµþ¡£Åìµþ¤Î¹áÍö½÷³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¡£¹áÍö½÷³Ø¹»¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¹»¼Ë¤¬¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å°»Ò¤¬ÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª»û¤Î¶Æâ¤Ë¤Ç¤¤¿²¾¹»¼Ë¡£À»²Î¤È¤ª·Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÄÁ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Å°»Ò¤Î¿·¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÇÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Å°»Ò¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÀÊ¬¤Ï¡¢½÷³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤â°ì¸þ¤ËÄ¾¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£Îéµ·ºîË¡¤Ë¸·¤·¤¤¹áÍö½÷³Ø¹»¤Ç¡¢Å°»Ò¤ÏÃ´Ç¤¤ÎÀÖÌÚÀèÀ¸¤Ë¼¸¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¡¢Å°»Ò¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´Û¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Í³¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤Ë¡¢Å°»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢Å°»Ò¤Ï¤¢¤ëÃËÀ¤Ë¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡£
¡¡°ìÊý¡¢Å°»Ò¤ÎÊì¡¦Ä«¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÄê¿©²°¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤ÈÀÄ¿¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹Ô¾¦¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤ª¶â¤ò²Ô¤®¡¢Åìµþ¤ËÇ°´ê¤Î¿·¤·¤¤²È¤ò·úÃÛ¡£¤µ¤é¤ËÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¤ê¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤ÎÀ¸Â¸¤¬È½ÌÀ¡¢¤â¤¦¤¸¤ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤ÈÅ°»Ò¤ÏÂç´î¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÎÅ°»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Å°»Ò¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤È¤Ï¡©
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30Æü21»þ50Ê¬¤´¤íÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ÇÌÚÅÐ¤ê¡¢¥Á¥§¥í¤Ë¤âÄ©Àï¡¡°²ÅÄ°¦ºÚÊ±¤¹¤ë¼ã¤¹õÌøÅ°»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¡¢¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¼ã¤Æü¤ÎÅ°»Ò¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºÃÀÞ¤ä¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢NHK¤ÎÀìÂ°½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÈÉã¡£¤ä¤¬¤ÆÅ°»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡1946Ç¯¡½¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1Ç¯¡¢ÁÂ³«Àè¤ÎÀÄ¿¹¤ÇÊì¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Å°»Ò¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¤òÀÄ¿¹¤Ë»Ä¤·¤ÆÃ±¿È¾åµþ¡£Åìµþ¤Î¹áÍö½÷³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¡£¹áÍö½÷³Ø¹»¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¹»¼Ë¤¬¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å°»Ò¤¬ÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª»û¤Î¶Æâ¤Ë¤Ç¤¤¿²¾¹»¼Ë¡£À»²Î¤È¤ª·Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÄÁ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Å°»Ò¤Î¿·¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÇÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Å°»Ò¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÀÊ¬¤Ï¡¢½÷³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤â°ì¸þ¤ËÄ¾¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£Îéµ·ºîË¡¤Ë¸·¤·¤¤¹áÍö½÷³Ø¹»¤Ç¡¢Å°»Ò¤ÏÃ´Ç¤¤ÎÀÖÌÚÀèÀ¸¤Ë¼¸¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¡¢Å°»Ò¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´Û¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Í³¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤Ë¡¢Å°»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢Å°»Ò¤Ï¤¢¤ëÃËÀ¤Ë¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡£
¡¡°ìÊý¡¢Å°»Ò¤ÎÊì¡¦Ä«¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÄê¿©²°¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤ÈÀÄ¿¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹Ô¾¦¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤ª¶â¤ò²Ô¤®¡¢Åìµþ¤ËÇ°´ê¤Î¿·¤·¤¤²È¤ò·úÃÛ¡£¤µ¤é¤ËÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¤ê¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤ÎÀ¸Â¸¤¬È½ÌÀ¡¢¤â¤¦¤¸¤ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤ÈÅ°»Ò¤ÏÂç´î¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÎÅ°»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Å°»Ò¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤È¤Ï¡©
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30Æü21»þ50Ê¬¤´¤íÊüÁ÷¡£