『DOPE』第9話 “才木”高橋海人＆“陣内”中村倫也、史上最悪の“ゲーム”に挑む
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第9話が29日の今夜放送される。
【写真】ジウ（井浦新）への怒りを募らせていく才木（高橋海人）
本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
■第9話あらすじ
才木の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、遂にゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。ジウの意図が分からない状況で才木は怒りだけを募らせていく。
そんな中、才木は再び接触してきた陣内から渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。サイコメトリーで才木は2か所の犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からないまま。
一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗（熊井啓太）は、その犯行現場に規則性があるのではと推理。異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響く…。
金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
