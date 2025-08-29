小倉優子、“高タンパク節約ごはん”披露 子どもに人気レシピも公開
タレントの小倉優子が28日、自身のインスタグラムを更新。栄養バランスを意識した高タンパクかつ節約メニューの夕食を披露した。
【写真】小倉優子、彩り豊かな“手作り弁当”を披露 「どのお弁当も凄い」「本当に美味しそう」
小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」とつづり、家庭的な献立を紹介。この日の夕食は、鶏胸肉の青椒肉絲、ちくわのチーズ豚巻きにトマトを添えた一品、鯵の刺身、おからひじき煮、白米、味噌汁、パイナップルといった充実のラインナップだった。
なかでも「子どもたちも大好き」というちくわのチーズ豚巻きについては、調理法も明かした。ちくわを半分にカットしてとろけるチーズを挟み、豚肉で巻いて焼いた後、砂糖・みりん・酒・醤油で煮からめるというシンプルなレシピ。「高タンパクで、いいですよね」と胸を張った。
さらに青椒肉絲には鶏胸肉を使用し、「胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります」と紹介。鯵の刺身も「今日は安く買えて大満足」と記し、工夫しながらも家族が喜ぶ献立を完成させていた。
引用：「小倉優子」インスタグラム（＠ogura_yuko_0826）
