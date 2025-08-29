伍代夏子、巨大キャンピングカーで夫・杉良太郎とお出かけ「素敵過ぎ」「家族で幸せなひとときですね」
歌手の伍代夏子が、28日にインスタグラムを更新。家族でお出かけした写真を公開し、幸せそうな雰囲気に称賛の声が寄せられている。
【写真】伍代夏子の巨大キャンピングカーがカッコいい（2枚）
1999年に俳優の杉良太郎と結婚した伍代。今回の投稿では、杉や愛犬たちと一緒にキャンピングカーで出かけたことを報告。「今日は家族でドライブ ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました。ここは、広〜い園内を車に乗ったまま好きなエリアへ移動できるのでとても楽チン 広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足 帰りの車内はとても静かでした」のコメントとともにアップされた写真には、仲睦まじい夫婦の姿やキャンピングカー「レクビィ ソラン」が写っている。
いつもおしどり夫婦なふたりを見たファンからは「素敵過ぎますね ２人で最高ですね」「家族で幸せなひとときですね」「髪短くされて…とても若く見えます」「ソラン最高ですね〜スタイリッシュでカッコいい」といったコメントが集まっていた。
■伍代 夏子（ごだい なつこ）
1961年12月18日生まれ。東京都出身。1987年、CBSソニーレコード（現ソニー・ミュージックレコーズ）より「戻り川」でデビュー。同曲は、35万枚を超すヒットとなり、翌1988年に「第21回日本有線大賞」と「第21回全日本有線放送大賞」の最優秀新人賞を受賞。両賞の同時受賞は演歌の分野では初の快挙。趣味のネイチャークラフトや写真撮影など、音楽だけにとどまらず活動の幅を広げている。
引用：「伍代夏子」インスタグラム（＠natsuko_godai_official）
