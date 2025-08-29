「パリが悲惨」「エグい」CLの対戦カード決定にネット大盛り上がり！好カード＆日本人対決が続々「シティとレアルは仕組まれてんのか？」「フランクフルト地獄過ぎる」
現地時間８月28日、新フォーマットとなって２年目を迎えたチャンピオンズリーグ（CL）の組合せ抽選会がモナコで開催され、リーグフェーズを戦う36チームの対戦カードが確定した。
各クラブは異なるチームと８試合（ポッド１〜４のそれぞれ２チームずつ）を戦い、上位８チームがラウンド16に進出。残り８枠をかけて９〜24位がプレーオフを戦うレギュレーションとなっている。
抽選の結果、王者パリ・サンジェルマン対バイエルン、バルセロナ対パリSG、レアル・マドリー対マンチェスター・シティ、リバプール対R・マドリー、アーセナル対バイエルンなどの好カードが続々と決定した。
日本人選手は、遠藤航（リバプール）、伊藤洋輝（バイエルン）、堂安律（フランクフルト）、高井幸大（トッテナム）、板倉滉（アヤックス）、守田英正（スポルティング）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、コペンハーゲン（鈴木淳之介）、南野拓実（モナコ）、の９人が出場予定。遠藤対堂安、伊藤対守田など日本人対決も少なくなく、高井のトッテナムは、日本人所属４クラブ（フランクフルト、スラビア・プラハ、コペンハーゲン、モナコ）と相まみえる。
このCL組み合わせの結果にインターネット上では、次のような声があがり、盛り上がりを見せている。
「パリしんどすぎやろ！！！」
「リバプールも中々終わってるけど、それ以上にパリが悲惨すぎて流石に同情してしまう」
「てかシティとレアルは仕組まれてんのか？ 毎年やってるやん」
「マドリーまたシティ！？」
「こんなに早くレアルのユニを着たアーノルドをアンフィールドで見れるのは激アツでしょ！」
「多分フランクフルトが１番組み合わせしんどいだろうな」
「フランクフルト、こりゃ地獄過ぎる」
「いやエグい。パリVSバルサは見たすぎる」
「かなりおもろい組み合わせ」
CLの第１節は、９月16〜18日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ビッグマッチ続々！CL出場36チームの全対戦カード
