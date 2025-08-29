初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、東京・市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷で９・１１後楽園ホール大会の記者会見を開催した。

会見には佐山が出席する予定だったが体調不良で欠席した。佐山は今月２３日に神田明神で行われた講演会で１時間にわたり講演し元気な姿を見せていたが、平井丈雅代表は「佐山総監、自宅の方で療養しておりまして、本日この会見に向かうため用意をしておりましたが、今朝よりご体調崩されまして…この会見に出席することがかなわなくなりました」と発表した。

続いて「おわび申し上げるとともに佐山先生のご回復をご一緒にお祈りいただければと思っております」と伝え「本日、欠席となりましたことをおわび申し上げます」と繰り返し謝罪した。

佐山は２０１８年にパーキンソン病の疑いを公表。以後、メニエール病も明かし闘病生活を続けている。平井代表によると９・１１後楽園大会には来場する予定だという。

９・１１後楽園大会は全７試合を予定。開催まで残り２週間となったが現時点で４試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ

▼タッグマッチ

タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典