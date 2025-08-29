◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）

８月のハマスタに巻き起こった熱波が、ＤｅＮＡ打線を後押しした。特別イベント「横濱漢祭（よこはまおとこまつり）２０２５」の熱狂に包まれた本拠で全５得点を３本塁打で挙げて、対阪神の連敗は７でストップ。広島に敗れた２位の巨人に、１・５ゲーム差に迫った。

試合を決めるＶ弾を放ったのは、主砲のオースティンだった。２―２の同点で迎えた４回先頭で、伊原の直球を流し打って右中間席に６号ソロ。１１日のヤクルト戦（神宮）以来のアーチに「スーパー、ドゥーパー、ウィンド！（すごく良い風に乗ってくれた！）」とハマスタに吹いた追い風に感謝した。

初回に今季初登板初先発の森唯が佐藤輝に２ランを浴びて２点を追う展開で、同点に追いついたのも一発によるものだった。８月２度目の先発出場となった松尾が、２回無死二塁で伊原のスライダーを捉えて、左翼席最上段に４号同点２ラン。推定飛距離１３０メートルの特大弾も「走らなアカンと思っていたので打球を見ていませんでした」と流れる汗を拭った。

貴重な追加点は、試合前に出場選手登録され、今季初スタメンの知野が生み出した。３―２と１点リードの６回１死一塁で左翼席に今季１号２ラン。２年ぶりの一発に“デスターシャ”を「うれしすぎて忘れてしまいました」。試合後、初めて上がった本拠のお立ち台で“デスターシャ”をドヤ顔で決めた。

三浦監督は「結果として本塁打での得点でしたが、しっかりと取れる時に取れた」とうなずいた。２９日からは中日と本拠で３連戦。ハマスタの「スーパー、ドゥーパー、ウィンド！」に乗って、白星を重ねる。（阿見 俊輔）