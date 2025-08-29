北斗市出身の元Ｊリーガー・田島翔（４２）がアフリカのマダガスカル１部リーグのＦＣルージュに入団することが決まった。契約期間は７月４日から１年間で、国内外で１０か国目、世界６大陸目でプレーすることになる。

“流浪のフットボーラー”が新天地に降り立つ。田島は函館工高卒業後、Ｊ２熊本に在籍し、その後は主に海外のクラブを転々としてきた。昨季はブラジル・パラナ州３部のポルトゲーザ・ロンドリネンセでプレー。「現役引退を考えていたが、一度も行ったことがないアフリカでのプレーに興味があった」。マダガスカルの数クラブにメールで売り込み、ＦＣルージュと契約に至ったという。

新興クラブのＦＣルージュは地域リーグ、２０２３年の２部リーグ優勝を経て、２０２４年から１部に昇格。トップリーグの１２チームがしのぎを削っている。アフリカ南東部沿岸の島国のマダガスカルで日本人がプレーするのは初めてという。

ポジションは中盤のボランチを務めることになりそうで「アフリカの選手は身体能力が高い。チームからは練習での姿勢や周囲をコントロールするプレーを期待されている」と話した。

現在は日本に滞在中で、１１月の開幕に向け、１０月に日本を出発する予定。目標を国内リーグ優勝とアフリカのチャンピオンズリーグ出場に置く。田島は「クラブの発展に貢献したいし、将来的にアフリカ人選手を日本に紹介する橋渡し役もできれば」と未踏の地での挑戦に胸を弾ませた。（飯塚 康博）

◆田島 翔（たじま・しょう）１９８３年４月７日、上磯町（現・北斗市）生まれ。４２歳。函館工高卒。２０１２年にＪ２熊本に入団。国内はほかに琉球、海外はスペイン、クロアチア、米国、ニュージーランド、サンマリノ共和国、韓国、シンガポール、ブラジルと計８か国でプレー。２２年にプロ競技マージャン団体「ＲＭＵ」の入会試験に合格し、プロ雀士としても活動中。１６８センチ、６７キロ。