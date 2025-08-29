¡Úµð¿Í¡Û»³À¥¿µÇ·½õ¤¬¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç·è¾¡¤Î£±¹æ¥½¥í¡Ö£±·³¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¡×£´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£±³ÚÅ·¡Ê£²£¸Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢·è¾¡¤Î£±¹æ¥½¥í¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±ÅÀº¹¤Î£¸²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ª£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆüÅö¤Î¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤à·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤µå¾ì¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£¼éÈ÷¡Ê¤ÎÆ°¤¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°Àï£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦²ÖÅÄ¤ò£µ²ó£±¼ºÅÀ¤È¥ê¡¼¥É¡£³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ò£µÅê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë£¶Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£±·³¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ£²·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ£±·³¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë