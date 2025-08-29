関大の宮本勝浩名誉教授（８０）は２８日、プロ野球・阪神が２年ぶりにリーグ優勝した場合、全国で約１０８４億４５１３万円、関西地域で約９７６億６２万円の経済効果があると試算を発表した。２００５年以降の優勝チームでは最大の経済効果と分析した。

２年前のリーグ優勝による経済効果を約９６９億円（関西地域は約８７２億円）と発表していた宮本教授は、当時の岡田監督の語録を用いて、今回は「アレ（優勝）」を超えると指摘。〈１〉観客動員数の増加〈２〉藤川球児新監督の体制や佐藤輝明内野手をはじめ、若手の活躍による新鮮味〈３〉諸物価の上昇の影響〈４〉阪急阪神ホールディングスの株価上昇〈５〉世界や日本の政治、経済、安全保障、外交が不安定な中で、健全なスポーツの人気が高まったことと推計した。

経済効果は球場を訪れた観客の交通費や入場料に加え、祝杯を挙げるファンの飲食費、百貨店の祝賀セールから算出した。他にも関連企業の売り上げ増なども合わせた。

◆過去の阪神優勝時の宮本教授の試算

▼０３年 １９８５年以来のリーグ優勝時の経済効果を約１４８１億円と予測。当時は星野仙一監督。

▼０５年 阪神がリーグ優勝した際の全国の経済効果を約６４３億円と試算。当時は岡田彰布監督。

▼２３年 阪神がリーグ優勝の場合は９６９億１２３８万円、日本シリーズでオリックスの「関西ダービー」になった場合は両チーム合わせて全国で約１４４９億３１０５万円（関西では約１３０４億３７９５万円）と試算。同年に行われたＷＢＣの経済効果の試算は約６５４億３３２９万円。