◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

１６年大会覇者でツアー２０勝の石川遼（３３）＝カシオ＝が２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６６をマークし、首位と２打差の３位と好発進した。終盤４ホールで２イーグル、ダブルボギーを記録するドタバタ劇。今季出場９戦でトップ１０入りなしと苦戦する中、今季初Ｖとなる２１勝目を狙う。２年ぶり６勝目を狙う稲森佑貴（３０）＝国際スポーツ振興協会＝が８アンダーで首位発進した。

まるでジェットコースターのようなドタバタ劇だった。石川は６番パー５で第２打を３メートルにつけてイーグルを奪い、一時首位に。７番でダブルボギーをたたいて失速したかと思えば、最終９番は１・７メートルに２オンさせ、爆音のＢＧＭと観客の歓声が響いた。国内ツアーで１ラウンド２イーグルは２２年ＡＮＡオープン第３日以来。「パー５の２ホールでいいプレーができたのは大きな収穫」と自賛した。

出だし１０番で１５メートルをねじ込み、１１番は２メートルに寄せて連続バーディー発進。後半２番で３パットの初ボギーを打ち「ゲームが荒れ気味になった」と嘆いた。芯に当たるショットは少なく、フェアウェーキープ率は全体１０５位の４２・８５％。２差３位にも「肌感では１５位くらい。すごいラッキーだった。正直、何が良かったのかあまり分からない…」と首をかしげた。

前週は初日首位発進しながら３７位。今季はトップ１０がなく、賞金ランク４２位と低空飛行が続く中、この日は９４・４４％と全体１位のパーオン率が光明だ。試合後、約１００ヤードのホールインワンチャレンジでピンそば１・５メートルに寄せ、ここぞの一打はさびていない。６６は今大会を制した１６年大会の初日と同スコア。「しっかり修正して、徐々に良くしたい」と自身に言い聞かせた。（星野 浩司）