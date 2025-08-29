À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»æÀ½¤Î²ÖÉÓ »æ¤ò°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¡Ú¤·¤º¤ª¤«»º¡Û
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« °æ¼ê½Õ´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÍÎ½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½»æ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢»æ¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»æÀ½¤Î²ÖÉÓ
¡ãÂçÆü»°¶¨ »³ÅÄÃÒÃÕ¤µ¤ó¡ä¡ÖËÜ¤Î·Á¤ò¤·¤¿»æÀ½¤Î²ÖÉÓ¤Ç¤¹¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö²ÖÉÓ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
º£²ó¤Î¤·¤º¤ª¤«»º¤Ï¡¢»æÀ½¤Î²ÖÉÓ¡ÖFlowery Tale¡×¤Ç¤¹¡£À©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¥á¥âÍÑ»æ¤äÉÕäµ¤Ê¤É¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¸þ¤±¤Î»æ²Ã¹©¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë»æ¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡ÖÂçÆü»°¶¨¡×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î¡¢À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖRed Dot Award¡×¤ÇProduct Design¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¤É¤³¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³«¤¯¤È¤³¤³¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î»î¸³´±¤È¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤ò»È¤Ã¤Æ¡£·ä´Ö¤Ë»î¸³´±¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿å¤òÆþ¤ìÀ¸²Ö¤òÀ¸¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤ª²Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¡×
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤·¤Æ¡¢°ìÎØ¤Ç¤â¼ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤±¤ì¤É¤â¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤µ¤é¤ËÅº¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤¢¤é¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈþÅª¥»¥ó¥¹´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¤·¤ã¤ì～¡¢°ìµ¤¤ËÉô²°¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
»æ¤ò°ìËç°ìËç¡¢·¿ÄÌ¤ê¤ËºÛÃÇ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö»æ¤¾¤í¤¨¡×¤Îµ»½Ñ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²ÖÉÓ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤¿»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¡Ø¥Õ¥é¥ï¥êー¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¥Õ¥é¥ïー¤ò¤«¤±¤¿Â¤¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÆ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂç»ö¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
À©ºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¶áº¢¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ÎÃæ¡¢»æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¡¢³¤³°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç2019Ç¯¡¢À½Â¤¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë»ö¶È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
¥Õ¥é¥ï¥êー¥Æ¥¤¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç³Ø¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤ÀµÜÆâ½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÜÆâ½¨ÌÀ¤µ¤ó¡ä¡Ö¡ÊÂçÆü»°¶¨¤Ï¡Ë¥á¥â¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¡¢Å·¸Ò²Ã¹©¡¢¥á¥â¤ò¤Ï¤¬¤¹¸Ò¤ÎÉôÊ¬¡¢¸Ò¤ÎÁÇºà¤ä²Ã¹©ÊýË¡¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·¸Ò²Ã¹©¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¤²¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ²ÖÉÓ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£À½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Êý¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿Êý¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤Ê¤É¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·Á¯¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¶õµ¤´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
2020Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤ò³«Âó¡£¹ñÆâ³°¤ÇÌó1Ëü3Àé¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»³ÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Ö³¤³°¤Î¥Ð¥¤¥äー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÉÙ»Î»³¤ÎÉúÎ®¿å¤ÇÀÅ²¬¤Î»æ¶È¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Î¤Þ¤Á¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤òÀÅ²¬¤ò´Þ¤á¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡×
¤³¤Î²ÖÉÓ¤Ï¡¢ºý»Ò¤ÎÃæ¤Ë3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¡¢ËÜÂÎ¤Î¾å²¼¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢6¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½»½ê¡§ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー12-10¡¦ÅÅÏÃ¡§054-263-2435 ¡¦¡ÖFloweryTale¡×3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë