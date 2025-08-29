¶ú¥«¥ÄÅÄÃæŽ¢Á´ÌÌ¶Ø±ìŽ£¤Ç"¥¤¥á¥Á¥§¥óÂçÀ®¸ù"¤ÎÌõ
¥¸¥à¥Ó¡¼¥à¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ó¥Á¥í¥ê¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¡£¥µ¥¤¥³¥í2¸Ä¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ð¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¡ÖÈ¾³Û¡×¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¥á¥¬¥¸¥ç¥Ã¥¡ÊÇÜÎÌÇÜ³Û¡Ë¡×¡Ö¥á¥¬¥¸¥ç¥Ã¥ÌµÎÁ¡×¤¬·è¤Þ¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ¤Ë¡©¡¡¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤¬Ä¶Àä³Ú¤·¤¤Å¹¤Ë¿Ê²½
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤Îºû´ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ä¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡£Âè14²ó¤Ï¡¢¼Ò°÷¤«¤éÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¡¢¤Ê¤¼33²¯±ß¤ÎÍø±×²þÁ±¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¨¡¨¡¡£µÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤¬¡¢¶È³¦½é¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢9¥«·îÏ¢Â³¸º¼ý¤Î¡Ö°Å°Ç¡×¤òÈ´¤±¤ÆÇ¯¾¦200²¯±ß´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ËÆ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤è¤ê¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢º£Æü¤â¤¢¤ÎÅ¹¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤·¤¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤è¤ê¤â¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÅ¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ù¤À¡£
19ºÍ°Ê²¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤¿¤³¾Æ¤ÌµÎÁ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹ÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤âÆ±ÍÍ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬¤è¤¯Ë¬¤ì¤ëÌ§ÌÌÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÆüÌë¤Ï2³ä¡¢½µËö¤Ï7³ä¤¬¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
19ºÍ°Ê²¼¤ÏºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤Ë¸Â¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï·è¤·¤Æ¡È¼«Á³¡É¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£7Ç¯Á°¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢9¥«·îÏ¢Â³¤ÇÇä¾å¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡È°Å°Ç¡É¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹¤òºî¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆµÒ¤Î9³ä¤¬µÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£»þ¡¹Ë¬¤ì¤ë»Ò¶¡¤â¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¥â¥¯¥â¥¯¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µï¼ò²°¤È¤¤¤¨¤ÐµÊ±ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·2018Ç¯¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢9¥«·îÏ¢Â³¤ÇÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¶Ø±ì²½¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È½ñ¤Î©¤Æ¤¿¡£¾ïÏ¢µÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢2025Ç¯11·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤ò¸«¤ë¤È¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.0%Áý¤ÎÌó103²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.9%Áý¤ÎÌó6.8²¯±ß¤È¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ´ü¤Ç¤ÏÇä¾å¹â201²¯±ß¤ÎÍ½ÁÛ¡£Á°´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë168²¯±ß¤«¤é¡¢ÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎµÕÅ¾·à¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤«¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎºäËÜÔèÃË¡Ê¤È¤·¤ª¡Ë»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¤ÏÌµÎÁ¤Î¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¡ÖÍýÇ°¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ
2018Ç¯6·î1Æü¡£¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÅ¹¤È¥Õ¥í¥¢¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢Á´ÌÌ¶Ø±ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹ñÆâ195Å¹ÊÞ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î92.3%¤ËÅö¤¿¤ë¡¢180Å¹ÊÞ¡£
·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎÊª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ø¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ1000Å¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¤òÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©Ê¸²½¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¶ú¥«¥Ä¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾Ð´é¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø¶ú¥«¥Ä¤òÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Å¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¥â¥¯¥â¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ò¶¡¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Ë°¤½¤¦¤À¤·¡¢ÍýÇ°¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤¿¡¢¤ÈÅö»þ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿´Ó ·¼Æó¡Ê¸½¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤¬·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
2018Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë³¥»®¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£2017Ç¯¤«¤éÅìµþÅÔ¤¬¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢»þÂå¤¬¡Ö¶Ø±ì¡×¤Ø¤È·¹¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤±¤ì¤É¸½¼Â¤Ï¡¢µÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬µÊ±ì¼Ô¡£ÅöÁ³¡¢±Ä¶ÈÉôÌç¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇä¾å¤¬ÁêÅö¸º¤ë¡×
¡Ö¶¥¹ç¤Îµï¼ò²°¤ËµÒ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¾ïÏ¢µÒ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÅöÁ³¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿ô»ú¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÍýÇ°¤Ë½¾¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Î¸ÜµÒ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤«¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤·¤«¤·¡¢´Ó»á¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜÀè¤ÎÇä¾å¤è¤ê¡¢ÍýÇ°¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¶ú¥«¥Ä¤ÇÀ®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÀ®¤½¤¦¡×
²ñµÄ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¤Î¤È¤¤«¤éÍèÅ¹¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÍèÅ¹¤·¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¡£²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶Ø±ì¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡£
2022Ç¯6·î¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºäËÜÔèÃË»á¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÅÄÃæ¡Ë
¡ÖÁÛÄêÆâ¤ÎÂ»¼º¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¶Ø±ì²½¤«¤éÌó1¥«·î¸å¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
µÒ¿ô¡§Á°Ç¯Æ±´üÈæ102.2%¡ÊÈùÁý¡Ë
µÒÃ±²Á¡§Á°Ç¯Èæ95%¡Ê¸º¾¯¡Ë
Çä¾å¹â¡§97.1%¡Ê¸º¾¯¡Ë
µÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ï·àÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬31%¤«¤é24%¤Ë·ã¸º¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤¬13%¤«¤é20%¤ËÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤ÎµÒÃ±²Á¤ÏÄÌ¾ï2400±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ2000±ß¤È¡¢400±ß¤âÄã¤¤¡£¡Ö¤¿¤³¾Æ¤ÌµÎÁ¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹ÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¼ý±×À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°²½¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜÀè¤ÎÍø±×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ØÂ»¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡Ø¾Íè¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ù¡£ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¡ØÀè¹ÔÅê»ñ¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¶Ø±ì²½¤«¤é7Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¤¿¤³¾Æ¤9¸Ä¤¬ÌµÎÁ¡£¼«Ê¬¤Ç°ì¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤ëÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¶Ø±ì²½¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÅ¾µ¡
µÒÃ±²Á¤ÈÇä¾å¹â¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤¬¤Ã¤¿¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤À¤¬¡¢2018Ç¯7·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¤Ë´Ó»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö»Ò¶¡¤È¹Ô¤±¤ë¶Ø±ìµï¼ò²°¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±Ç¯8·î¤ÎÍèµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ12.1%Áý¡¢Çä¾å¹â¤â9.7%Áý¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¡£2018Ç¯11·î¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µÊ±ì¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¡¢¸Æ¤ÓÌá¤·¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·2019Ç¯¡¢ºÆ¤Ó»öÂÖ¤Ï°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬9¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯³ä¤ì¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ88.1%¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£
°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¶Ø±ì²½¤ÇµÒÎ¥¤ì¡×¤È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î·èÃÇ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Æü¤È½µËö¤Î³Êº¹¤À¡£²ÈÂ²µÒ¤¬Â¿¤¤ÅÚÆü¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿Æü¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óµÒ·ã¸º¤¬Çä¾å¹â¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¶Ø±ìµï¼ò²°¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¤ÇÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Ï¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤À¤±¡£¤½¤ÎÀè¶îÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤À¡£
Á´ÌÌ¶Ø±ì¸å¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¶Ø±ìµï¼ò²°¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¤³¤ÎÏª½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤â¾å¤¬¤ê¡¢ºäËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤è¤Í¡×¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤Î¿Æ¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·Ý¿Í¤ÎYouTubeÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤ÎÁý²Ã¤¬»×¤ï¤Ì¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤ë¤È»Ò¶¡¤¬Áû¤®½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Äó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÄó¶¡ÃÙ¤ìËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯µ¯¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µÒ¤¬¼«Ê¬¤Çº®¤¼¤Æ¹¥¤ß¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡Ê550±ß¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤âÁá¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¡×
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯4·î¡¢²þÀµ¡Ö·ò¹¯Áý¿ÊË¡¡×»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê°û¿©Å¹¤Ï¸¶Â§¶Ø±ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î·èÃÇ¤«¤é2Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Æ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¶Ø±ìµï¼ò²°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀè¹ÔÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ´ü¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½±¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Êµï¼ò²°¤¬Çä¾å90%¸º¤È¤¤¤¦²õÌÇÅªÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉü¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢½»Âð³¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¡Ö¶á½ê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤·¤è¤¦¡×¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æµ¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤¿¤Î¤À¡£
JR»³¼êÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ê¤¬¤é¡¢½»Âð¤âÂ¿¤¤¸ÞÈ¿ÅÄ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
Æ±¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î²óÉü¤Î·àÅª¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
2021Ç¯11·î´ü¡§Çä¾å¹â49.8²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÂ»¼º25.8²¯±ß¡Ë
2022Ç¯11·î´ü¡§Çä¾å¹â109.1²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÂ»¼º1.6²¯±ß¡Ë
2023Ç¯11·î´ü¡§Çä¾å¹â140.7²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÍø±×7.6²¯±ß¡Ë
2024Ç¯11·î´ü¡§Çä¾å¹â168.6²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÍø±×8.4²¯±ß¡Ë
2025Ç¯11·î´ü¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡§Çä¾å¹â201²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÍø±×10.6²¯±ß¡Ë
2021Ç¯¤«¤é3Ç¯¤ÇÇä¾å¹â¤ÏÌó3ÇÜ¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï34²¯±ß²þÁ±¡£¤³¤Î·àÅª¤Ê¿ôÃÍ¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·èÃÇ¤ÎÀµ¤·¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ù»ý¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÖÌÀ¤ë¤¯À¶·é¤ÊÅ¹¡×¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¶Ø±ì²½¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤Ï¤¿¤È¤¨¡Ö¶Ø±ì¤ÎÅ¹¤À¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ°ìÅÙË¬¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆóÅÙ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÎÍýÍ³¤òºäËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯À¶·é¤ÊÅ¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÀÜµÒ¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ®¸ùÍ×°ø¡¡ÛÅ°Äì¤·¤¿±ÒÀ¸´ÉÍý
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Êµï¼ò²°¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡£Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¾ÈÅÙ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤âÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¿ô²ó¤ÎÀ¶ÁÝ¤È´°Î»¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤ËËÜÉô¤ÎÆâÉô´Æºº¤¬·î1²óÆþ¤ë¡£¡Ö¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡×¤Î¤¬ÀäÂÐ¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡ÖÀ¶·é´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò¿¨¤ë¤«¤é¡¢±ø¤¤Å¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Â¿¾¯¸Å¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤ËÁÝ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤À¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊºäËÜ»á¡Ë
¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤âÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¡ÚÀ®¸ùÍ×°ø¢¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡
¡ÖÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤âÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¶¯¤ß¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Ä¹¤ä¼Ò°÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¸ÄÀ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬Â©»Ò¤ÈË¬¤ì¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¸÷·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÀÊ¤Ë¤Ä¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ð´é¤ÇÂ©»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡¡²¿¤¬¹¥¤¡©¡×¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤â9¸ÄÌµÎÁ¤Ç¾Æ¤±¤ë¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¸À¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÌÜ¤Ïµ±¤¤¤¿¡£
¿©¸å¤Î¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹ºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¡Ö¥³¡¼¥ó¤«¥«¥Ã¥×¤«¡×ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Î¾Êý¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹¤Ë¥³¡¼¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥«¥Ã¥×¤Çºî¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¢¥¤¥¹¤Ë¥³¡¼¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×ÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¼é¤é¤»¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍýÇ°¤ò¶¦Í¤·¡¢³Æ¼«¤¬ÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Áºî¤ëÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ï»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Ë¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Çºî¤ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À550±ß¤ä¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò440±ß¡¢¡ÖÅÄÃæ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×572±ß¤Ê¤É¤Î»²²Ã·¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ë¤®¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡ÖÅÄÃæ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥í¥ê¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÁÏ¶È½é´ü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤éÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥à¥Ó¡¼¥à¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥¤¥³¥í2¸Ä¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ð¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¡ÖÈ¾³Û¡×¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¥á¥¬¥¸¥ç¥Ã¥¡ÊÇÜÎÌÇÜ³Û¡Ë¡×¡Ö¥á¥¬¥¸¥ç¥Ã¥ÌµÎÁ¡×¤¬·è¤Þ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»þ¤ËÌÄ¤é¤µ¤ì¤ëÎë¤È¡¢ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Î´¿À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ÏÆø¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥í¥ê¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸»þ¤ËÌÄ¤é¤µ¤ì¤ëÎë¤È¡¢µÒ¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¯¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Ë
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÀÜµÒ¡×
Ë¬¤ì¤¿²ÈÂ²µÒ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸ý¡¹¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ»Ò¶¡¤ÈÍè¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àºî¤ê¤Î»þ¡¢»Ò¶¡¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯»Ò¶¡¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤³¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤â¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ ¸åÊÔ¡¼¶ú¥«¥ÄÅÄÃæŽ¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Ð¥¤¥ÈŽ£À¸¤àÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÆÈ¼«¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¡×¤È¡¢Ç¯¾¦200²¯±ß´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÁÈ¿¥ÎÏ¤ÎÀµÂÎ¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë