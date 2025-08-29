通常、ジャンボは鼻が開くが…

中部空港の公式SNSアカウントが、同空港の駐機場に駐機して搭載作業が実施されている「ジャンボ機」ボーイング747をベースにした巨大貨物機「ドリームリフター」の様子を紹介しています。この積み込みの方法がユニークであったことから「ひぇ〜凄い」といったコメントが寄せられています。

【画像】これが「中部に来たレア機」の尻尾が曲がるシーンです

「ドリームリフター」は747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機です。JAL・ANAでも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機です。

通常、747の貨物機といえば、機首部分が上に開く「ノーズカーゴドア」を用いて、貨物の積み下ろしなどが行われることが特徴です。しかし「ドリームリフター」は機体の後部が左舷側に折れ曲がり、そこから航空機のパーツを積み下ろしを行います。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「あ、あれって747Fみたいに機首が上がるんじゃなくて尻尾が曲がるんだ」「前が空くのは知ってたけど…後ろも開くと知って」「私も ナマで見てみたかったです」といったコメントが寄せられています。