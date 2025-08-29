親指ひとつで快適操作！手首を動かさずラクラク！マルチに使える【ロジクール】静音ワイヤレスマウスがAmazon限定で販売中！
親指ひとつで快適操作！マルチに使える【ロジクール】静音ワイヤレスマウスがAmazon限定で販売中！
人気のトラックボールマウスM575が静音＆接続方式をアップデートして登場。従来モデルM575と比較しクリック音を80%削減したこの静音トラックボールマウスは、接続方式もBluetooth・UnifyingからBluetoothまたはLogiBoltにアップデート。接続の信頼性と安定性を更に向上。さらにその利便性を進化したマウス。
従来モデル「M575」と比較して80％のノイズをカットし、静音性が向上。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高める。
Bluetooth接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高める。
マクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができる。
