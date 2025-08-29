どこまでも広がる緑、野に咲く満開の花、おいしい天然水…北海道の大自然に浸り、心が洗われた『Ｒ－１グランプリ2022』王者・お見送り芸人しんいちは、都会の仕事にすっかり嫌気が差したようで…。

前回に続き、しんいちは来年からセレッソ大阪の新キャンプ地となる北海道の東川町を視察。涼しい気候が夏のキャンプ地にぴったりなことはもちろん、広大な大地、きれいな空気、そこでのびのびとサッカーをする子ども達の姿に、「住民票移したろかな」とまで言うほどしんいちは東川町がすっかり気に入る。

そんな東川町をさらに探るべくやってきたのは、北海道最高峰の大雪山・旭岳。標高1,100ｍの旭岳温泉から出発する旭岳ロープウェイに乗り、偶然出会った地元のコンサドーレ札幌サポーターとサッカー談議に花を咲かせつつ、約10分間の空中散歩を楽しむ。

ロープウェイの窓からはどこまでも旭岳の緑が広がり、しんいちは「やばいわ、これ。気持ちいい～！」と感激！

こうして旭岳の五合目にあたる標高1,600mの終点・姿見駅に到着。駅のテラスから見下ろす景色もまた格別で、しんいちは大自然にどっぷりと浸る。

そんな環境に心が洗われるしんいち。すると、今の自分にも嫌気が差してきたようで、「もう嫌やな、東京帰ってZAZYとケンカするの…」「あんな仕事ばっかり嫌やねんけど。誰かとケンカして、誰かともめて、誰かの悪口言うて…」と愚痴が止まらない！

ここからは展望台を目指して旭岳を散策。山道の周りには、この時期は高山植物のチングルマが満開で、しんいちも「親を連れて来たいな」「お花もきれいやな～」と感動する。さらに、ウキウキな足取りで展望台に到着すると、そこには360度の絶景が！

旭岳の圧巻の大自然に、「なんせ気持ちいい！」とすっかりごきげんで、心もピュアになったしんいち…だったはずが、いつの間にかその眉間には深いしわが。ふと、今回のロケは男性スタッフばかりだと気付いたようで、しんいちは「僕、言ってるじゃないですか。女性スタッフがいないとテンション上げないよって。景色を見て、手をつないで『がんばろうな』ってやりたかったんですけど」とむちゃくちゃな言い分で文句タラタラ。

そんな中、続いて訪ねた食堂でかわいい店員さんに遭遇！ テンションが上がるも、目ざとく彼女の左手の指輪をチェックすると一転、「早めにお会いしたかったです」とがっかりするしんいちだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）8月26日深夜放送回で紹介された。