◇ナ・リーグ カブス3―4ジャイアンツ（2025年8月28日 サンフランシスコ）

カブス・今永昇太投手(31)は28日（日本時間29日）、サンフランシスコでのジャイアンツ戦に先発。7回を投げ、5安打5三振1四球3失点だった。3―3の同点で交代したため、勝敗は付かず7月30日以来、約1カ月ぶりの白星で9勝目はならなかった。

試合はジャイアンツが9回、イ・ジョンフの右前適時打でサヨナラ勝ち、5連勝を飾った。カブスは3連敗。

ジャイアンツのエース・ウェブとの投げ合いになった今永は味方が先制した直後の初回、1死一塁で3番・アダメズに初球の高めの真っすぐを完璧に打たれ左翼への逆転2点本塁打を浴びた。

カブスは逆転された直後の2回、7番・スワンソンが左越え同点ソロを放ち、今永を援護。その裏は三者凡退で終え、3回も安打を1本打たれたが無得点に抑えた。4回は外野の好守もあり、わずか7球で3人を打ち取った。

5回、この試合初めて先頭打者の出塁を許すと1死後に9番・ヘイリーに右前打を打たれ、一、三塁に。それでも1番・ラモスを三ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱した。

好投の今永に応えたのがカブスの1番・ブッシュ。6回、先頭打者で左中間にソロ本塁打を放ち、2―2の均衡を破った。

しかし、直後の6回裏、初回に一発を打たれたアダメズに左中間へ再度本塁打を許し3―3となった。

今永は前回登板の21日のブルワーズ戦で7回2失点と好投も黒星。この日も含めて5試合連続してクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）をマークしているが、白星からは遠ざかっている。