Ë¡»ö¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿²ÈÌæ¡õË×Ç¯Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬ÏÃÂê¡¡¡È¥Õ¥§¥¹´¶¡ÉÉº¤¦¥»¥ó¥¹¤ËÇú¾Ð
¡¡Ë¡»ö¤Î°ú¤½ÐÊª¡Ê¤ªÊÖ¤·¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª²Û»Ò¤ä¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬²¦Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¤È¤¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉÊ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤Î1¼þ´÷¤ËºÝ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°ú¤½ÐÊª¤¬¡Ö¥Î¥ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¿ÆÀÌ¤ÎË¡»ö¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿²ÈÌæ¡õÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤ß¤È¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾åÈ¾¿È¤ò¼Ì¤·¤¿²èÁü¡£¡Ö¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ç²ÈÌæ¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ëWWWWWWW¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤È¤µ¤ó¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È°ú¤½ÐÊª¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇòÃÏ¤Ë¡¢´Ý¤Ë»°¤ÄÀ±¤Î²ÈÌæ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢ÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê1Ãå¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤È¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¡©¡©¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×¤È¥»¥ë¥Õ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥ÉT¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°èÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎË¡Í×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¸©¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·ÆÃ¤ËÄ¹ºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¤³¤Î¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤Î¡¢ÆÈ¼«¤Î»î¤ß¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤È¤µ¤ó¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö1925¡Á2024¡×¤È¤¤¤¦À¸Ë×Ç¯¤âµºÜ¡£¤ß¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¿ô¤¨¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É100ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ç¯Îð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ú¤½ÐÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¥Î¥ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤ä¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÃå¿´ÃÏ¤Ê¤É¡¢¤ß¤È¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¼«Ê¬¤ÎË¡Í×¤Ç¤â¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Ý¤¯¶¡ÍÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡½¡½¡¡¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¡Ê»ä¤ÎÂç½ÇÉã¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤µ¤ó¤¬ºîÀ®¤·¿ÆÀÌÃæ¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡À¸Á°¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤È¤Ï¼Â²È¤¬¤ªÎÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ó¤ËË¬¤Í¤ë¤È¤¤¤Ä¤â±ïÂ¦¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤òºî¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤È¤Ï²È¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉáÃÊ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡°ì¼þ´÷¤Ç¥°¥Ã¥ººî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾ÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤·¤´ÃúÇ«¤ËÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡¡¤¿¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶Å¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ïº£¸å¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤ÎT¥·¥ã¥ÄÌÊ100%¤Ç¤¹¤´¤¯Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤¿¤À¿ÆÀÌÃæ¤È¤ªÂ·¤¤¤Ê¤Î¤ÇÃ¯¤«¤ÈÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Éô²°Ãå¤È¤·¤Æ¤³¤Ã¤½¤êÃå¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡³Î¤«¤Ë¿ÆÀÌ¤¬Á´°÷Æ±¤¸T¥·¥ã¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃå¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¾Ð
¡¡»ä¤Ï°ì¼þ´÷¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìã¤Ã¤¿Æü¤ËÃå¤¿¤éËå¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÃå¤Æ¤¤Æ°Õ¿Þ¤»¤ºÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡±ó¤¤Ì¤Íè¡¢¼«¿È¤ÎË¡Í×¤ÎºÝ¤âT¥·¥ã¥Ä¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤«¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ú¤½ÐÊª¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¤«¤âºî¤Ã¤Æ»ä¤¬À¸Á°¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¶¡ÍÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½¡¡¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤ëË¡»ö¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ë¡»ö¤È¤«¡û¡û´÷¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»þ¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëË¡»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹
