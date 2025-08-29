女優の野呂佳代(41）が28日放送のTBS「怒りん坊将軍」（後10・00）に出演。仲の良いタレント・朝日奈央（31）に怒りを表した。

野呂は「ずっとなんですけど、芸能人の方と写真撮るじゃないですか、なんなら撮ろうよとか言われて。ストーリーとかは載せてくるんです。でも投稿として残るものに載せてくれない。投稿に値しない人だったのかなと思っちゃう。他の芸能人は載ってるけど、私ってそうだったのかと思っちゃう」と怒りを表し、それは朝日だと明かした。

お笑いタレント・バカリズムも「あの人ね、そういうところあるんです。僕も共演した時に“写真撮りましょう”、“撮ろう撮ろう”ってなるんだけど、インスタには上げない。Xの方に上げるんです。インスタはおしゃれにやっていきたいっていう。Xはもうちょっと俗っぽいという…」と言い、野呂も「ブランディングが！」と同調した。

その後、朝日と電話がつながり、直接クレーム。朝日がインスタのフィードには「鶴瓶さんとか、女優さんとか」を投稿していると言うと、バカリズムから「タレントランクによって、ストーリーに載せるか、フィード投稿するか決めてますよね。僕の写真はXにしか上げない。分けてますよね」と指摘され、朝日は「はっきり言って、分けてます」と答えた。

だが、「理由があります」と言い、テレビ東京「ゴッドタン」で共演している野呂、松丸友紀アナとの3人で写真撮る時に「2人から“朝日ちゃん、もうちょっと前出て”って、なんか2人とも小顔に写りたいのか、ちょっと私を前に出させるじゃないですか。だから私だけ若干大きく写って、ぎこちない写真になっているんですよ、毎回。フィード投稿って、楽しい写真を載せたいっていうのがあるので…」と言うと「確かに」と一転、微妙な雰囲気に。それでも朝日は「でも、私が悪かったかもしれない」と言い、今後「ちゃんと載せます」と語っていた。