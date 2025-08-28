「イェーライト」河村慶太がグラフィックデザイナー 菅家悠斗と新メンズブランド始動

リメイクブランド「イェーライト（YEAH RIGHT!!）」デザイナー 河村慶太が、グラフィックデザイナー 菅家悠斗とともに新たなメンズブランド「クアジエクスペリメンタル（Quasiexperimental）」を立ち上げた。2026年春夏シーズンにデビューする。

【画像をもっと見る】

河村は文化服装学院を卒業後、2005年に井村美智子とともにリメイクブランド「イェーライト」を設立。教育機関で講師を務めるほか、アーティスト衣装の製作も手掛けるなど幅広く活動している。

菅家は、東京工芸大学デザイン学科を卒業後、複数のデザイン会社を経て2018年からフリーランスとして活動。現在は母校で非常勤講師を務めながら、ヴィジュアルアイデンティティやブックデザインなどを中心にグラフィックを軸とした多様なプロジェクトに携わっている。

ブランド名である「クワジエクスペリメンタル」は、英語で「準実験的」を意味する。ファッションとグラフィックという異なる領域の視点を融合することで既存の常識を見直し、制作過程で生じる干渉やズレを受け入れながら新しい表現や共同作業のかたちを模索していくという。今回、デビューに先立ちイメージルックを公開。あわせて、グラフィックをメインに展開するライン「キューイー（qe）」も発表した。

コレクションでは、ユゲ ファブリックファーム（YUGE FABRIC FARM）が取り扱う質の高い希少なデッドストック生地をメインに採用するなど、伝統技術を積極的に取り入れる。プリントは東京のクリエイティブプロダクション「Damngood Production」が担当する。そのほか、出版物の展開も予定しているという。