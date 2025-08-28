ユニチカがシキボウに一部事業および子会社を譲渡　取引価格は30億円

ユニチカが、連結子会社であるユニチカトレーディング、尤尼吉可（北京）貿易有限公司、UNITIKA TRADING VIETNAMが運営する一部事業および、PT. UNITIKA TRADING INDONESIAの株式をシキボウに譲渡することを決議した。実行日は12月30日を予定しており、譲渡額は30億円。

ユニチカは、昨年11月に不織布、衣料繊維、産業繊維（一部を除く）事業から撤退することを発表。これに伴い、シキボウとは事業譲渡に向けた基本合意を6月25日に締結させていた。

今回譲渡の対象となるのは、ユニチカトレーディングの衣料繊維事業のうち、ユニフォーム事業、寝装品事業、プリント事業、シャツ事業、インナー事業、スポーツウェア事業およびその他と、同社子会社である尤尼吉可（北京）貿易有限公司の衣料繊維事業および産業資材事業の一部、同じく同社子会社であるUNITIKA TRADING VIETNAMの全事業、PT. UNITIKA TRADING INDONESIAの全株式。

ユニチカとシキボウは、これまでも製品開発や生地の生産・販売で協業し、繊維事業で包括的な連携を進めるなど相互に親和性を高めた取り組みを行ってきた経緯がある。今後も事業規模の拡大と効率化、人材交流などの点でシナジー効果が期待できることなどを総合的に勘案し、事業譲渡が実現したという。

2026年3月期通期連結業績予想について、ユニチカは2025年5月14日に公表した内容から変更はないとしているが、現時点で合理的な業績予想をすることは困難であることから、業績への影響が重要であると判断した場合速やかに公表するとしている。