3度のリーグMVP、史上初の50-50、そして念願のワールドシリーズ制覇と、偉業を達成し続けてきたドジャースの大谷翔平（31）。二刀流復帰を果たしたいま、狙うのは――。

常に一歩先を見据えて動く大谷翔平

「完全に狙い撃ち」のホームラン

“打者・大谷”の勢いは、とどまることを知らない。

「7月には、MLB所属の日本人初の5試合連続ホームランを記録。シーズン60本にも期待が高まっています」（スポーツ紙記者）

なぜここまでホームランを量産できるのか。日刊スポーツのMLB担当記者・四竈衛氏が分析する。

「長距離打者として成熟したと言っていい。偶然ホームランになったのではなく、完全に狙い撃ちしています。チームの勝ちに繋がる打撃が最優先ではありますが、『ファンに一番喜んでもらえるのは、ホームランだ』とわかっているのでしょう」

大谷対策をしてきているのに…

MLB取材歴30年の笹田幸嗣記者は、「相手投手も当然、大谷対策をしてきている」と言う。

「ここに投げれば抑えられる可能性が高いというデータはあります。ただ、投手もその通り投げられるわけではなく、大谷選手も甘く入った失投は逃さない。いまだにステップアップしているのは間違いない」（同前）

今年は4月、真美子夫人との間に女児が誕生。夫人は出産後、球場に姿を見せる機会が減っていたが、

「ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大谷の長女におもちゃのポルシェをプレゼントした6月5日、大谷の誕生日の7月5日は、真美子夫人もベビーカーを押して来場した」（前出・記者）

大谷が明かした“真美子夫人との子育てシフト”

7月のMLBオールスターゲームの直前に行われたレッドカーペットショーでは、背中がざっくりと開いた淡いオレンジ色のドレス姿で公の場に登場した。

「取材を受ける大谷を、一歩後ろで見守っている姿が印象的でした」（同前）

会見では大谷も子育てに言及。「午前中にお風呂に入れたり、帰ってきた後、僕が面倒を見る感じなので。時間帯によってです」と、頬を緩める場面も。米メディアで大谷番記者も務めていた志村朋哉氏が語る。

「最近、英語で受け答えする機会が増えています。オールスターの会見でもそうでした。基本的には日本語で答えるけれど、英語で答えることもある。日本人選手にしては珍しい」

背景にはあの人物の不在があると志村氏は見る。

「かつては通訳の水原一平氏が門番のようにメディアとの間に入っていました。ただ昨シーズンからいなくなり、米メディアやチームメイトとの距離が近くなったことが一因だと思います」

出版界との“二刀流”に注力

一方で、試合後の取材機会は減ってきているという。テレビ局関係者が語る。

「移籍直後は、敗けた後もチームを代表するコメントもしていました。ただ、いまは主に登板日だけで、日米の記者合わせて6分程度です。肉声を引き出すのがさらに難しくなりました」

最近は出版界との“二刀流”にも力を入れている。昨年3月に『野球しようぜ！大谷翔平ものがたり』（世界文化社）を刊行。大谷の半生を描いた絵本で、13万部を突破した。

そして今年7月18日、大谷は愛犬・デコピンとの物語を描いた新しい絵本を来年2月に発売すると発表。

なぜ愛犬デコピンの絵本を？

タイトルは『Decoy Saves Opening Day（デコイ、開幕戦を救う）』。売上の一部は、動物保護活動を行っている団体に寄付されるというが、なぜまた絵本を？

「共著者のマイケル・ブランク氏は大谷選手の代理人業務を担う米エージェント会社『CAA』の取引先のコネクトベンチャーズ社の関係者です。彼はSNSで大谷選手と代理人ネズ・バレロ氏に向け『最高のチームメイトでありパートナーでもある2人に、デコイの物語を託してもらえたこと、本当に感謝しています』と投稿。バレロ氏との関係から出版することになったのでしょう」（前出・記者）

サイ・ヤング賞に立ちはだかるライバル

今年は“投手・大谷”が2年ぶりに復活した。6月のパドレス戦に先発したのを皮切りに、複数回の投球を重ねる。前出の笹田氏は「今シーズンは来年サイ・ヤング賞を取るためのビルドアップの年だと思っています」と語る。サイ・ヤング賞はその年、最も活躍した投手に贈られる賞だ。

「100マイル近いストレートを投げながら決め球のスイーパーやスライダー、スプリットもある。いつ怪我が再発するかはわからないなか、来年はそこが究極のゴールになるでしょう」（同前）

サイ・ヤング賞は全米野球記者協会所属の記者による投票で決まる。

「勝ち星はコントロールできません。でもしっかりとした球を投げて、防御率を低くする、奪三振率を高くすることは狙える。その積み重ねが賞に繋がる。日本のメディアは勝ち星を重要視しがちですが、10勝で獲った選手もいる」（同前）

その際、最大のライバルとなりそうなのがあの選手。在米ジャーナリストが言う。

「チームメイトの山本由伸投手です。昨年はシーズン7勝で、ワールドシリーズでも白星を挙げた。今年は既に10勝を挙げ、12回のクオリティスタートをマーク。来年は山本も、もっと良くなる可能性がある」

日本人初の栄冠を手にするのは果たして――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月14日・21日号）