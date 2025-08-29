今年5月に続き、7月中旬にも心臓の治療のために入院された上皇（91）。その傍らには常に美智子さま（90）の姿があった。

【画像】「惚れ惚れする美しさ…」繊細なデザインがあしらわれた上品なドレスに身を包んだ若かりし頃の美智子さま

数多の困難を乗り越えてこられた美智子さま。心の支えとなってきたものの一つが音楽だ。かつて美智子さまは、音楽仲間にこう漏らされたという。

「私にはピアノがあったから――」



幼い頃からピアノに親しまれた美智子さま

◆◆◆

40年来の音楽仲間が秘話開封

「美智子さまのピアノの音色は本当に美しくて、人の心を打つんです」

そう語るのはバイオリニストの大谷康子氏。モスクワ・フィルやN響など国内外の著名なオーケストラと多数共演し、BSテレ東でレギュラーの音楽番組を持つ。40年以上にわたり、音楽を通して美智子さまと親睦を深めてきた。

「出会いは私がまだ20代で大学院生の頃でした。浩宮さま（現在の天皇）のビオラのお相手として御所にお呼ばれして、その際にお会いしました」（大谷氏）

最初は音楽室に軽食を運ばれるだけだった美智子さまだが、あるとき「私もいいかしら」とピアノの前に腰かけられた。その腕前に大谷氏は驚き、美智子さまの音色の虜になっていった。

「バッハの『G線上のアリア』を2人で演奏したことがあるんですが、とてもお上手で。上手といっても、テクニックだけで弾くのではありません。美智子さまのピアノには、音符と音符の間に大切な音楽がある。だから心に響くんです」（同前）

忘れられない美智子さまの言葉

その音色から想起されるのは、今年1月に70歳で亡くなった世界的ピアニスト、藤井一興さんの演奏だという。

「月が照らす湖面がキラキラ輝いているような音を出せる方でした。美智子さまは『藤井さんのような音が出したいのよ』と仰っておられましたが、ご自身も同じ傾向の美しい音を奏でておられます」（同前）

上皇の退位前は、毎年8月に草津の国際音楽祭のワークショップでピアノを演奏されるのが恒例だった。その直前まで静養先の軽井沢でピアノの特訓に励まれ、大谷氏もたびたび練習のお供をした。

そんな美智子さまが漏らされたのが、冒頭の言葉だった。大谷氏が推し量る。

「ピアノがお好きなのは勿論ですが、きっと色んなことがおありになる中で、音楽が心の拠り所でいらしたんじゃないかなって」

「陛下をお呼びしてくるわね」音楽仲間との演奏中に…

そんな音楽に、上皇を誘(いざな)われるのも常だった。

「他の音楽仲間と御所に伺って、ピアノがある部屋で演奏していると、美智子さまは『陛下をお呼びしてくるわね。一緒にアンサンブルなさりたいわね、きっと』と呼びに行かれる。すると、チェロを持った上皇さまがいらっしゃって、『それじゃ、いいですか』なんて嬉しそうにされているんです」（同前）

ある時には、美智子さまがこう提案されたという。

「みんなでお歌を歌うのはどうかしら」

これには深い理由があった。

「上皇さまは小さい頃、学校で勉強を熱心になさっていましたが、みんなで大声で歌を歌うような経験をほとんどなさってこなかったそうです。美智子さまは上皇さまにその体験をしていただきたいと思われたのではないでしょうか。

歌い終わった後、上皇さまが『今日は歌えてよかったね』と仰って、ああ、小さい頃に歌いたかったのだろうなと……」（大谷氏）

大谷氏をはじめとする音楽仲間のことも、心から大切になさっていたという。

「御所に伺うと必ずおもてなしをしてくださり、お料理を振舞ってくださったこともありました。ある時、朝の散歩の際に、椎茸が育っているのを見つけられたそうです。美智子さまはそれを収穫され、バターとお醤油で味付けされたものを食事の席に出してくださった。持って帰りたくなるくらい最高においしかったです」（同前）

愛子さまと交わした“手拍子の約束”

コロナの流行が落ち着いた昨年7月には、上皇ご夫妻の卒寿を祝う音楽会が開催され、大谷氏もバイオリンを演奏した。会場には上皇ご夫妻に加え、天皇家の長女、愛子さま（23）のお姿もあった。

「演奏会で、私はモンティ作曲の『チャルダッシュ』という曲を弾いたんです。ハンガリーの民族舞踊を素材にした楽しい曲で、愛子さまも『本当に楽しい曲だった』と感想を話してくださいました」（同前）

大谷氏が「普段の演奏では会場からよく手拍子が起きるんですよ」と応じると、愛子さまはこう仰った。

「あら、では、次のときには私が（手拍子を）いたします」

今年1月、大谷氏は活動50周年を記念するコンサートを開催。上皇ご夫妻が臨席なさる可能性もあったが、美智子さまが昨秋に右大腿骨上部を骨折され、取りやめになった。

「美智子さまはコンサート前日の夜にわざわざ電話をくださり、『康子さん、こちらからもエールを送っていますからね。大丈夫よ』と力強く声をかけていただいた。私はとても心強く感じて、翌日のコンサートを成功させることができました」（大谷氏）

音楽と思いやりによってつながれた美智子さまと大谷氏の絆。2人によるピアノとバイオリンの二重奏が再び奏でられるのを願ってやまない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月14日・21日号）