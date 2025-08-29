「尊敬できる彼氏」と友人に話したら嘲笑され…恋愛を“おもちゃにされた”と憤る女性の回想【前編】

友人の紹介で彼氏ができたのに、その友人が原因で破局したとしたら……。投稿を寄せた大阪府の50代女性は、小学生からの友人Aに振り回された悔しさを明かす。

数年前、女性には3年ほど付き合っていた彼氏がいた。出会いは、幼馴染み4人グループの一人である友人Aからの紹介。彼氏はＡの恋人の部下だった。

「最初は4人で一緒に食事したり、彼のシフトを融通してくれたりとても楽しかったです。でも段々と、『私たちのことを下に見てるんだろうなぁ』と思うことが多くなりました」

しかし楽しかったはずの関係は、友人Aカップルの言動によって徐々におかしくなっていく。（文：西荻西子）

相談内容は筒抜け、友人カップルに破局させられる

交際当初、Aに「今どんな感じ？」と聞かれ、「うまくいってるよ。むこうにも尊敬できる部分もあるし」と答えた。しかしその後、Aは自身の恋人と

「あいつに尊敬できるとこあるらしいで〜アハハ」

と話していたという。笑い話のネタにされたのだ。それを後でA本人から聞き、女性は「モヤッとしました」と振り返る。

また女性がAに恋愛相談をすると、その話はAの恋人へ、そして女性の彼氏へと筒抜けになっていた。その後Aは「私の言うことより結局彼氏の言うことを信じるんやろ？」と、相談後の女性の行動も気に入らないようだったという。

「結果、Aの彼氏は、私の彼氏に『私みたいな女やめとけ』と言い、Aからは『あんな奴やめとけ』と言われ、自分たちがお互い紹介したにも関わらず、それが原因で別れました」

結局、友人Aカップルに振り回されて終わった恋愛だった。女性は別れた事自体に納得がいかないのではなく、

「後から思うと多分最初からこの2人のおもちゃになってたんだと思います」

と心境を明かす。しかし、彼女が受けた屈辱はこれだけではなかった。（後編へ続く）

