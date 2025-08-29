日経225オプション9月限（29日夜間） 4万5000円コールが出来高最多554枚
29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4076枚だった。うちコールの出来高が2119枚と、プットの1957枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の554枚（1円安72円）。プットの出来高トップは4万円の247枚（5円安65円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 51000
22 0 1 50000
31 0 2 49000
41 0 5 48000
100 -1 9 47000
46 +2 21 46250
199 +1 26 46000
30 +1 33 45750
11 +1 37 45625
104 0 41 45500
17 +5 49 45375
52 -9 47 45250
7 -3 59 45125
554 -1 72 45000
24 +12 94 44875
59 +5 100 44750
4 0 100 44625
148 -10 120 44500
5 +15 150 44375
38 +5 160 44250
5 +15 185 44125
231 -5 215 44000
9 0 240 43875
35 +15 280 43750
8 +40 330 43625
136 +15 380 43500
4 +40 380 43375
35 +25 475 43250
6 +35 510 43125
120 +15 575 43000 635 -30 18
9 +75 730 42750 535 0 45
42625 460 -60 17
7 -30 820 42500 435 0 50
42375 435 +20 7
3 0 905 42250 330 -30 82
42125 340 0 17
3 +65 1265 42000 290 +5 109
41750 230 -10 30
41625 205 -10 5
41500 190 -5 52
41375 165 -10 7
1 +10 1760 41250 170 0 30
41125 145 0 6
41000 125 -10 123
40875 125 -10 4
5 2380 40750 110 0 22
40625 100 -5 1
1 2490 40500 84 -13 108
40375 92 -4 1
40250 83 -1 7
40000 65 -5 247
39875 66 0 6
39750 64 +1 15
39625 61 -1 6
