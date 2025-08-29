　29日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4076枚だった。うちコールの出来高が2119枚と、プットの1957枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の554枚（1円安72円）。プットの出来高トップは4万円の247枚（5円安65円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　51000　
　　22　　　 0　　　 1　　50000　
　　31　　　 0　　　 2　　49000　
　　41　　　 0　　　 5　　48000　
　 100　　　-1　　　 9　　47000　
　　46　　　+2　　　21　　46250　
　 199　　　+1　　　26　　46000　
　　30　　　+1　　　33　　45750　
　　11　　　+1　　　37　　45625　
　 104　　　 0　　　41　　45500　
　　17　　　+5　　　49　　45375　
　　52　　　-9　　　47　　45250　
　　 7　　　-3　　　59　　45125　
　 554　　　-1　　　72　　45000　
　　24　　 +12　　　94　　44875　
　　59　　　+5　　 100　　44750　
　　 4　　　 0　　 100　　44625　
　 148　　 -10　　 120　　44500　
　　 5　　 +15　　 150　　44375　
　　38　　　+5　　 160　　44250　
　　 5　　 +15　　 185　　44125　
　 231　　　-5　　 215　　44000　
　　 9　　　 0　　 240　　43875　
　　35　　 +15　　 280　　43750　
　　 8　　 +40　　 330　　43625　
　 136　　 +15　　 380　　43500　
　　 4　　 +40　　 380　　43375　
　　35　　 +25　　 475　　43250　
　　 6　　 +35　　 510　　43125　
　 120　　 +15　　 575　　43000　　 635 　　 -30　　　18　
　　 9　　 +75　　 730　　42750　　 535 　　　 0　　　45　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 460 　　 -60　　　17　
　　 7　　 -30　　 820　　42500　　 435 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 435 　　 +20　　　 7　
　　 3　　　 0　　 905　　42250　　 330 　　 -30　　　82　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 340 　　　 0　　　17　
　　 3　　 +65　　1265　　42000　　 290 　　　+5　　 109　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 230 　　 -10　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 205 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 190 　　　-5　　　52　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 165 　　 -10　　　 7　
　　 1　　 +10　　1760　　41250　　 170 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 145 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 125 　　 -10　　 123　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 125 　　 -10　　　 4　
　　 5　　　　　　2380　　40750　　 110 　　　 0　　　22　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 100 　　　-5　　　 1　
　　 1　　　　　　2490　　40500　　　84 　　 -13　　 108　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　92 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　83 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　65 　　　-5　　 247　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　66 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　64 　　　+1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　39625　　　61 　　　-1　　　 6　