　29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は530枚だった。うちプットの出来高が313枚と、コールの217枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の54枚（15円安140円）。コールの出来高トップは4万4000円の39枚（20円高505円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　55000　
　　 4　　　 0　　　 2　　54000　
　　 1　　　+1　　　 6　　52000　
　　 7　　　 0　　　 7　　51000　
　　10　　　-1　　　12　　50000　
　　 7　　　-2　　　18　　49000　
　　20　　　+1　　　35　　48000　
　　16　　　-1　　　67　　47000　
　　26　　 -10　　 130　　46000　
　　 3　　　 0　　 175　　45500　
　　17　　 +15　　 265　　45000　
　　 1　　 +30　　 355　　44500　
　　 7　　 +15　　 370　　44375　
　　 6　　　-5　　 395　　44250　
　　39　　 +20　　 505　　44000　
　　 2　　 +25　　 565　　43750　
　　30　　　+5　　 640　　43500　
　　12　　 +10　　 890　　43000　　1220 　　-110　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1190 　　 -45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42500　　1005 　　 -35　　　 1　
　　 2　　　　　　1290　　42125　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 800 　　 -25　　　 1　
　　 1　　 +75　　1730　　41500　　 655 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 530 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 440 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2580　　40500　　 410 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 330 　　 -10　　　15　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 320 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 265 　　 -20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 235 　　 -30　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 250 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 225 　　　 0　　　28　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 185 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 160 　　 -20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 140 　　 -15　　　54　
　　　　　　　　　　　　　37875　　 140 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 135 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 130 　　 -10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 130 　　　-5　　　16　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 105 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 100 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　94 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　79 　　　-5　　　20　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　70 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　64 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　62 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　56 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　52 　　　-2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　44 　　　-2　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　32250　　　41 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　37 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　34 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　32 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　30 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　26 　　　-2　　　19　
　　　　　　　　　　　　　28500　　　23 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　20 　　　-2　　　14　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　19 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　18 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　17 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　12 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 6 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 5 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　10　


