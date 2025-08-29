日経225オプション10月限（29日夜間） 3万8000円プットが出来高最多54枚
29日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は530枚だった。うちプットの出来高が313枚と、コールの217枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の54枚（15円安140円）。コールの出来高トップは4万4000円の39枚（20円高505円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 55000
4 0 2 54000
1 +1 6 52000
7 0 7 51000
10 -1 12 50000
7 -2 18 49000
20 +1 35 48000
16 -1 67 47000
26 -10 130 46000
3 0 175 45500
17 +15 265 45000
1 +30 355 44500
7 +15 370 44375
6 -5 395 44250
39 +20 505 44000
2 +25 565 43750
30 +5 640 43500
12 +10 890 43000 1220 -110 3
42750 1190 -45 2
42500 1005 -35 1
2 1290 42125
42000 800 -25 1
1 +75 1730 41500 655 +10 2
41000 530 0 5
40625 440 1
1 2580 40500 410 -5 5
40000 330 -10 15
39750 320 -35 2
39500 265 -20 12
39250 235 -30 6
39125 250 2
39000 225 0 28
38500 185 -5 4
38250 160 -20 2
38000 140 -15 54
37875 140 -20 1
37750 135 -10 2
37625 130 -10 12
37500 130 -5 16
37000 105 -5 5
36750 100 -5 4
36500 94 -4 1
36000 79 -5 20
35500 70 -4 1
35000 64 -2 5
34750 62 1
34500 56 -4 4
34000 52 -2 8
33000 44 -2 6
32250 41 1
32000 37 -1 5
31500 34 -1 1
31000 32 -1 3
30500 30 -1 6
30000 26 -2 19
28500 23 -1 3
28000 20 -2 14
27500 19 -1 1
27000 18 -1 3
26000 17 0 5
24000 12 -1 2
20000 8 0 2
18000 6 0 6
15000 5 +1 1
10000 2 0 10
