今季豊富に取り揃うトラッド系トップスは、知的に見せたいオフィスシーンに好相性。端正なアイテムだけに、品格をキープしつつ女っぽさを足せるペンシルスカートはボトムの最適解です。8月29日(金)のおすすめコーデをご紹介します。

脚長効果抜群のペンシルスカートでポロニットに女性らしさを投入♪

出典: 美人百花.com

淡色バイカラーがキャッチーなポロニットをアクセントに、ホワイトペンシルで優しげ配色に。

スカート￥17,930/LILYBROWN ポロニット￥8,492/NATURAL BEAUTY BASIC ピアス￥115,500/モニス(14 SHOWROOM) ネックレス￥22,000/ジゼルべー(ズットホリック) 腕時計￥12,960/アビステ バッグ￥9,900/RANDA パンプス￥18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部