地域政党「再生の道」の石丸伸二・前広島県安芸高田市長が8月27日、記者会見を開き、9月16日付で代表を退任すると発表した。

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

2024年東京都知事選で165万票を獲得し一躍全国区となった石丸氏。安芸高田市で市長をつとめた当時は、SNSを駆使した手法で注目を集めた。しかし、議会との激しい対立の末、居眠りを糾弾された議員とその妻が相次いで亡くなる出来事も起きていた。

市長を任期途中で辞職した石丸氏は、人口2万6000人の小さな街に何を残したのか――。ノンフィクション作家の神山典士氏の現地レポートの冒頭を紹介します。

◆◆◆

安芸高田市に何が残ったのか？

2024年の東京都知事選挙で、あの男は蓮舫に大きく差をつけて約165万票を獲得した。首都東京では全く無名の新人ながら、当選した小池百合子に次いで2位。その知名度は全国区となった。

そして、現在行われている東京都議会選挙では、地域政党「再生の道」を立ち上げ、42人の候補者を擁立した。同党の候補者公募には全国から1128人が応募し、3次選考の最終面接をYouTubeで公開。50本の動画で再生数は585万8000回を記録した。平均再生数が11万7000回となり、本人は、「快挙と言っていい。政治を扱ってこれだけ再生数がでることはかつてなかった」と誇らしげに語った。

あの男――石丸伸二（42）。その政治活動は、2020年8月から2024年6月まで広島県安芸高田市で市長を務めたことに始まる。そのスタイルは現在と同様、YouTubeやTwitter(現X)を徹底して利用する「SNS政治」である。



東京都議選が告示され、第一声を上げる「再生の道」代表の石丸伸二（車上左）と演説を聞く聴衆（2025年6月13日、東京・千代田区） ©時事通信社

市議会の様子をYouTubeにアップし、特定の議員を「悪役」としてやり玉に挙げ、自らは「ヒーロー」を演じる。すると、視聴者たちが最もセンセーショナルな場面を切り抜いては次々と投稿し、動画が拡散していく。

YouTubeの安芸高田市公式チャンネルは、最盛期で登録者数26万7000人を突破した。人口2万6000人足らずの小さな街が、東京都や神戸市を抜いて全国1位となり、ネット上の話題をさらったのだ（2025年6月現在の登録者は18万4000人）。

数字だけ見ると、安芸高田市は2004年に6つの町が合併して誕生した小さな自治体で、若手政治家が市政刷新を成し遂げたかのように見える。しかし本来、政治家の評価が決まるのは、「その人が去った後に何を残したか？」だ。

佐藤栄作の後には沖縄返還という事実が残り、田中角栄去りし後には全国をカバーする新幹線網と高速道路網が残った。中曽根康弘の後には国鉄が民営化されてJR7社が残り、小泉純一郎の後には拉致被害者の3家族が帰国という成果が残った。

さて、あの男が1期4年（実際には任期満了前に辞職）で去った後の安芸高田市には何が残ったのか。政治家としての「レガシー」だけでなく、2万6000人足らずの市民の心に何を残したのか。それを知りたい一心で、私は車を広島市から北に向けて走らせた。

今度こそ市政を刷新しなければ

本題に入る前に、あの男がなぜ安芸高田市の市長に当選できたのか、その経緯を振り返っておこう。

2020年8月に行われた安芸高田市の市長選挙で、市民は旧態依然とした政治に辟易していた。余りにも同じパターンで世の中から市が袋叩きにあうことに呆れた、という市民もいる。合併後初の市長として1期務めた児玉更太郎、続いて3期12年務めた浜田一義の後、2020年4月の選挙で当選した児玉浩は、河井克行元法務大臣の買収事件をめぐって、在職数ヶ月で辞職に追い込まれた。河井から計60万円を受け取っていたからだ。

――次の市長選では誰が出るのか。今度こそ市政を刷新しなければ。

2015年から3年間、安芸高田市の地域おこし協力隊員を務め、そのままこの町に定住した南澤克彦（当時44、2020年11月から市議）は、同世代の仲間たちと話し合った。

「俺たちで誰か若手の候補をかつがんといけんのじゃないか？」

そんな中で、副市長だった竹本峰昭が立候補を表明した。当時66歳の市政のベテラン。若くはないが、安定感はある。混乱した市政を治められる人材かもしれない。市民の中にはそんな期待もあった。

すると、7月19日に市議の熊高昌三（当時67）が一人の青年を連れて、南澤の家を訪ねてきた。それがあの男だった。熊高はこう言った。

「今度の市長選挙に立候補するそうだから、若い仲間で支えてくれないか？」

あの男の母親と熊高は、旧高宮町の中学校で同級生。父が町議をしていた熊高と親しかった。

「息子が立候補しますので、よろしくお願いします」

地元で母親は息子を連れて、知り合いの議員たちに挨拶してまわった。京都大学卒のメガバンク行員で、ニューヨーク勤務経験あり。独身。ふるさとの窮状を見かねて、銀行に辞表を出して立候補するという。選挙告示まで残り2週間しかなかった。

結果、支持した市議はわずか数人。あとの議員はすべて副市長の竹本を支持した。あの男を南澤に紹介した熊高でさえ、「わしは伸二くんを応援できん。旧知の副市長を支持する」と語っていたほどだ。

市長選への立候補を宣言した記者会見で、あの男は実に爽やかにこう語った。

「全国の私のような30代若手のみなさん、みなさんの地元が困っていると思います。そろそろぼくたち世代の頑張りどころだと思います。もちろんうまくいく保証はありません。僕自身も不安で仕方がない。ただ、やらないことには何も始まりません。ぜひ一緒に勇気をだして挑戦してみましょう。

そして安芸高田市のみなさん、今回はからずもこの町は全国で（河井元法相の問題で）有名になってしまいました。ただここで起きた問題は日本全国で共通する問題だと思っています。われわれが変われば広島が変わり日本が変わりうると思います。ぜひ一緒に、ここから安芸高田市から新しい政治を始めていきましょう」

蓋を開けてみれば、政治刷新を期待した市民の圧倒的な支持を受けて、あの男が8076票で当選した。竹本は5344票だった。その経緯をつぶさに見ていた南澤は思った。

「市民は政治の変化を望んでいる。自分もいまのままではダメだと思う。市政の変化のためには議会も変えないと」

南澤は同年11月の市議選に立候補し、見事トップ当選を果たす。あの男が振りまいた「若さとさわやかなイメージ」に共鳴する者からの期待票だった。その印象が強いこともあり、南澤はあの男のシンパだと市民から認識されている。

居眠り糾弾と「恫喝発言」問題

その一方で、新しい市長と議会がすでに対立しつつあった。最初の狼煙が上がったのは、9月25日に行われた定例議会だった。あの男は市民も議員も全く予期しない手法で、議会の「弛み」を訴えた。同日、Twitterにこう投稿したのだ。

〈本日午前、議会の一般質問が行われている中、いびきをかいて、ゆうに30分居眠りをする議員が1名〉

※本記事の全文（約1万字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（神山典士「『あの男』が去ったあとに――2025年春、広島県安芸高田市ルポ」）。全文では下記の内容をお読みいただけます。

・「市報」を私物化して特定の議員を攻撃

・四方八方からカメラに狙われる

・新市長を助けるために市議になってはみたものの

・2期目に出ないと知って

（神山 典士／文藝春秋 電子版オリジナル）